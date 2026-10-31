Wedgewood Polls визнала фальсифікацію опитувань у США — Al Jazeera

У США компанія Wedgewood Polls визнала, що її дані щодо виборчих перегонів у Техасі, Огайо, Мічигані, Канзасі та Мені були сфабриковані. Фірма, що почала роботу в червні, назвала свою діяльність «експериментальним проєктом», покликаним продемонструвати вразливість індустрії політичних опитувань і низький поріг входу до неї.

Як повідомляє Al Jazeera, визнання пролунало вже після того, як результати Wedgewood поширилися серед політичних коментаторів, кампаній і сервісів, що збирають дані соцопитувань. Компанія заявила, що хотіла перевірити, наскільки легко вигадані результати можуть отримати довіру виборців і медіа, та дійшла висновку, що це сталося «надто легко».

Дані потрапили до трекера The New York Times

The New York Times повідомила, що з червня до жовтня її трекер опитувань містив 15 досліджень Wedgewood. Після викриття газета вилучила ці результати. У виданні зазначили, що перед включенням даних компанія відповідала на запитання про персонал, методологію та джерела фінансування. Водночас ці опитування не використовували у власних середніх показниках газети щодо схвалення президента чи загальнонаціональних виборів до Конгресу.

Сайт FiftyPlusOne, який досліджує опитування та виборчі прогнози, звернув увагу на невідповідності у необроблених даних і технічних ідентифікаторах відповідей. Після цього Wedgewood визнала, що більшість її результатів були вигаданими. Журналіст даних Джі Елліот Морріс, який брав участь у перевірці, поставив під сумнів пояснення компанії про «соціальний експеримент».

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Вплив на кампанії та дискусію про вибори

Це вже другий подібний випадок у виборчому циклі 2026 року. У серпні Median Strategies також визнала фальсифікацію результатів, назвавши це короткостроковим соціальним експериментом.

Колишня кандидатка на праймеріз Демократичної партії до Сенату США в Мічигані Меллорі Макморроу заявила, що опитування Wedgewood, де її підтримка була на рівні однозначних цифр, зашкодило її кампанії. За її словами, волонтери були деморалізовані, журналісти запитували, чи не слід їй знятися з перегонів, а пожертви скоротилися. У липні вона призупинила свою кампанію.

Дослідники Центру поінформованої громадськості Університету Вашингтона зафіксували, що після визнання Wedgewood ця історія поширилася від фахівців з опитувань до впливових політичних коментаторів і партійних акаунтів. Частина дописів використала скандал, аби поставити під сумнів опитування загалом, зокрема ті, що демонстрували конкурентні позиції демократів.

Суперечка про відповідальність медіа

У США немає окремого закону, який прямо криміналізує фальшиві опитування. Голова Федеральної комісії зі зв'язку Брендан Карр закликав мовників не поширювати такі дані, заявивши, що недотримання зобов'язань може поставити під загрозу їхні ліцензії. Водночас членкиня комісії Анна Гомес наголосила, що мовників не слід карати за добросовісне повідомлення про публічно доступні результати, якщо опитування виявилося неправдивим.

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