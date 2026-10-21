Wedgewood Polls визнала використання сфабрикованих даних у США — The Guardian

Американська компанія Wedgewood Polls визнала, що використовувала сфабриковані дані у передвиборчих опитуваннях, які поширювали національні медіа США. Фірма назвала це соціальним експериментом, покликаним продемонструвати недостатню перевірку даних у галузі політичних опитувань, повідомляє The Guardian.

Заяву Wedgewood Polls опублікувала у соцмережі X після того, як сайт аналізу виборів FiftyPlusOne звернувся до компанії з питаннями щодо свого розслідування її опитувань. У фірмі заявили, що прагнули показати вразливість галузі, відсутність належного нагляду та низький бар'єр для входу до сучасної індустрії політичних опитувань.

Опитування потрапили до медіа та баз даних

За твердженням Wedgewood Polls, сфабриковані показники швидко набули довіри національних медіаплатформ і стали частиною політичних наративів. Її опитування публікували Newsweek, The Hill, Breitbart, The Daily Beast та Washington Examiner. Результати також включали до баз даних опитувань The New York Times, Нейт Сілвер, VoteHub і FiftyPlusOne.

Після зізнання компанії сайт Decision Desk HQ повідомив, що вилучив 17 опитувань Wedgewood Polls зі своїх списків і середніх показників для виборчих перегонів. The New York Times у примітці редактора зазначила, що прибрала всі опитування цієї фірми зі свого проєкту відстеження опитувань.

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Сумніви щодо роботи компанії виникали раніше

Wedgewood Polls з'явилася у червні, позиціонуючи себе як незалежна дослідницька компанія. Уже 10 липня колумніст Washington Monthly назвав її перше опитування щодо другого туру республіканських праймеріз у Луїзіані «вкрай помилковим».

У серпні Straight Arrow News звернуло увагу, що сайт Wedgewood Polls, розміщений на Google Sites, не містив імен працівників, номера телефону або даних про місце розташування. Дослідники FiftyPlusOne згодом отримали вихідні дані останнього опитування компанії щодо виборів до Сенату в Міссісіпі, яке, за словами Wedgewood, проводили через платформу Pollfish. Вони заявили, що виявили розбіжності в даних, після чого звернулися до компанії.

Сенаторка штату Мічиган, демократка Меллорі Макморроу, яка 5 липня знялася з перегонів за місце в Сенаті США, заявила, що показники Wedgewood Polls демонстрували різке падіння її підтримки. За її словами, після цього скоротилися пожертви, волонтери були «спустошені», а журналісти наполягали, щоб вона припинила кампанію.

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