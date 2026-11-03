WhatsApp рекомендував профілю чоловіка канали фінських дітей — YLE News

У Фінляндії WhatsApp рекомендував тестовому профілю, який належав 35-річному чоловікові, канали, якими керують діти. Як повідомляє YLE News, один із п’яти каналів, рекомендованих цьому профілю, вели діти віком до 13 років, а кожен третій — неповнолітні. Більшість адміністраторів були дівчатами.

Публічні канали дітей

Журналісти виявили сотні каналів, які ведуть звичайні фінські діти. Понад у 50 із них адміністраторами були діти молодші за 13 років, хоча мінімальний вік для користування WhatsApp становить 13 років.

У каналах діти публікують відео з танцями, селфі та повідомлення про повсякденне життя. Деякі також розкривають інформацію про місця, куди ходять, або персональні дані. Канали WhatsApp дають змогу публікувати оновлення для групи підписників, однак фактично вони завжди є публічними: їх може переглядати будь-який користувач, якщо канал з’явиться в рекомендаціях або якщо людина отримає посилання.

Дані про повсякденне життя

Розслідування показало, що незнайомці можуть дізнатися чимало про дітей із їхніх публікацій. Одна 12-річна дівчина вказала на каналі розклад занять у школі верхової їзди. Інша, 13-річна, опублікувала селфі дорогою до школи та зазначила години навчання; журналісти змогли встановити розташування церкви, що потрапила на фото.

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Деякі діти вказували повне ім’я і точну дату народження, а також публікували опитування та запитання, на які міг відповісти будь-хто. Інка Кіуру з Save the Children Finland заявила YLE, що діти не завжди усвідомлюють межу між публічним і приватним простором, а рекомендаційні алгоритми можуть показувати їхнє повсякденне життя дорослим, які спеціально шукають такий контент.

Охоплення малих каналів

За аналізом команди YLE, WhatsApp не рекомендує канали з менш ніж 100 підписниками. Водночас доступ до невеликих каналів можна отримати за прямими посиланнями, якими діти діляться між собою. Один канал трьох 11-річних дітей за місяць охопив 3 600 користувачів WhatsApp, маючи лише 156 підписників.

Компанія Meta, якій належить WhatsApp, не відповіла на запитання YLE про причини рекомендацій дитячих каналів дорослим. Водночас компанія повідомила, що нещодавно запровадила нові інструменти для батьків підлітків віком від 13 до 18 років.

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