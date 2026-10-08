Wizz Air скасувала рейси до Дубая й Абу-Дабі на зимовий сезон — The National

Авіакомпанія Wizz Air скасувала на зимовий сезон усі рейси до та з Дубая й Абу-Дабі в ОАЕ, відклавши заплановане відновлення цих маршрутів. Перевізник пояснив рішення продовженням регіональних обмежень повітряного простору, через які маршрути стали значно довшими, а польоти літаками A321neo та A321XLR — комерційно невигідними.

Рейси Wizz Air до й з Аммана також зазнали впливу через бюлетень Європейського агентства з безпеки польотів, яке рекомендує авіакомпаніям не виконувати польоти в повітряному просторі Йорданії на будь-якій висоті. Про зміни в розкладі міжнародних перевізників повідомляє The National.

Призупинення рейсів до Дубая

Singapore Airlines продовжила призупинення рейсів до Дубая до 1 грудня, хоча раніше планувала відновити їх 2 серпня. Її лоукост-підрозділ Scoot до 2 грудня не літатиме із Сінгапуру до Джидди. Air Canada подовжила скасування рейсів до Тель-Авіва та Дубая до кінця березня 2027 року.

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Air France відновила регулярні польоти до Тель-Авіва та Бейрута, однак рейси до Ер-Ріяда й Дубая скасовані до 24 жовтня. До цієї ж дати призупинили сполучення з Дубаєм KLM, ITA Airways та AirBaltic. Cathay Pacific не виконуватиме рейси до Дубая й Ер-Ріяда до 31 січня 2027 року, а Finnair — до Дубая та Дохи до 27 березня 2027 року.

Поступове відновлення маршрутів

British Airways планує відновити щоденні рейси між Лондоном і Дубаєм 3 листопада, а влітку збільшити частоту до двох рейсів на день. Польоти до Абу-Дабі авіакомпанія має намір поновити лише взимку 2027–2028 років. Lufthansa почне відновлювати рейси до Дубая наприкінці жовтня: з Мюнхена — 25 жовтня, з Франкфурта — 26 жовтня.

Turkish Airlines уже відновила рейси до Абу-Дабі та Дубая, проте польоти до Тегерана залишаються скасованими. Korean Air продовжила призупинення регулярного рейсу між Інчхоном і Дубаєм на невизначений термін, пославшись на обмежену пропускну спроможність повітряного простору через конфлікт за участю США, Ізраїлю та Ірану.

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