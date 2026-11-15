WSJ опублікувало уривки з мемуарів Байдена про спілкування із Зеленським та путіним

Колишній президент США Джо Байден у своїх мемуарах «Пообіцяй мені, Америко», що незабаром вийдуть друком, поділився спогадами про приватні розмови з Президентом України Володимиром Зеленським під час повномасштабної війни, а також про зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Байден зазначив, що попередній акторський досвід Зеленського став для нього «дуже хорошим тренуванням» як для лідера воєнного часу, однак додав, що у непублічному спілкуванні український президент міг бути «примхливим і впертим, і не таким вдячним, як я очікував», наполегливо домагаючись військової допомоги. Коментуючи контакти з Путіним, ексочільник Білого дому описав його поведінку як образливо-вередливу, зауваживши, що той «любив розвалюватися під час зустрічей, вдаючи байдужість, наче підліток».

Крім того, у книзі йдеться, що представники команди чинного президента США Дональда Трампа ще до зміни влади в Білому домі просили Байдена підписати лист, який надав би їм право вести прямі переговори з Путіним. Байден відмовив у цьому, пояснивши, що не хотів давати їм карт-бланш на кроки, які, на його думку, могли б призвести до капітуляції коштом України.

Джерело: The Wall Street Journal.

Експрезидент США Джо Байден у мемуарах звинуватив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в ігноруванні американських закликів зменшити кількість жертв серед цивільних у Газі, порожніх обіцянках і пріоритеті власних політичних інтересів.

Колишній президент США Джо Байден оголосив про вихід книги спогадів, у якій розповість про свою роботу в Білому домі у 2021–2025 роках.

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