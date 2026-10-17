WSJ повідомила про дані Ірану для ударів хуситів по Саудівській Аравії — Jerusalem Post

У Саудівській Аравії Іран, за даними The Wall Street Journal, передає єменському руху хуситів розвідувальні дані для визначення цілей під час ударів безпілотниками та ракетами. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на WSJ.

Розвідувальна співпраця

Колишній ізраїльський посадовець Денні Цитрінович, який раніше очолював іранський напрям в ізраїльській військовій розвідці, заявив WSJ, що зв’язок між Іраном і хуситами у сфері розвідданих є дуже сильним на оперативному рівні.

За його словами, Тегеран зацікавлений в успіхах хуситів, оскільки їхні удари завдають шкоди Саудівській Аравії та сприяють підвищенню цін на нафту. Цитрінович охарактеризував відносини сторін як стратегічну співпрацю, а не відносини між покровителем і залежним від нього клієнтом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Атаки на Саудівську Аравію

Матеріал з’явився на тлі активізації атак хуситів на Саудівську Аравію. За даними Jerusalem Post, у четвер рух завдав удару по комплексу президентського палацу, внаслідок якого загинули п’ятеро людей. Під час окремої атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді загинули 17 людей, ще понад 300 дістали поранення.

Нью-йоркський аналітичний центр Soufan Center заявив WSJ, що такі удари допомагають Ірану проєктувати силу. Водночас речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї у вересні заперечував причетність Тегерана до дій хуситів, назвавши їх незалежними учасниками, які ухвалюють рішення відповідно до власних інтересів.

Експерт із Ємену та співробітник вашингтонського аналітичного інституту New America Адам Барон заявив WSJ, що підтримка, яку хусити отримали від Ірану та інших учасників «осі», сприяла їхнім швидким військовим здобуткам останніх місяців.

Читай нас у