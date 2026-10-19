WSJ повідомила про ймовірні поставки КВІР хуситам у Ємені — Al Jazeera

Американська газета The Wall Street Journal повідомила про ймовірну допомогу Корпусу вартових ісламської революції Ірану хуситам у Ємені, зокрема про перевезення військових фахівців і компонентів для безпілотників та ракет літаками Mahan Air. За даними Al Jazeera, у публікації також ішлося, що офіцери КВІР нібито перебували на передовій і координували атаки хуситів.

Ці повідомлення з’явилися на тлі хвилі ударів хуситів по Саудівській Аравії. За даними видання, останніми тижнями по королівству запустили десятки безпілотників і ракет. Під час атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, за повідомленням Al Jazeera, загинули 13 людей. Хусити також атакували саудівські енергетичні об’єкти та нафтові танкери.

Заяви про зовнішню допомогу

Речник коаліції на чолі із Саудівською Аравією генерал-майор Туркі аль-Малікі заявив, що арсенал хуситів розвивається за сприяння зовнішньої держави, однак не назвав її. За його словами, угруповання отримало передові технології та стало першим недержавним збройним формуванням, яке застосувало балістичні ракети, ударні безпілотники, дрони-камікадзе, а також швидкісні човни з вибухівкою.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Хусити, також відомі як «Ансар Аллах», воюють проти міжнародно визнаного уряду Ємену з 2014 року. Вони наголошують на власній незалежності від Тегерана, а Іран заперечує підтримку угруповання. Водночас аналітики, з якими спілкувалася Al Jazeera, пов’язують згадану «регіональну допомогу» саме з КВІР.

Ризики для судноплавства

Військовий експерт Алі ад-Дахаб заявив, що нові повідомлення вказують на можливе використання малих підводних човнів для контрабанди точних технологій для ракет і безпілотників. Він також звернув увагу на стратегічне значення Баб-ель-Мандебської протоки, яка з’єднує Аденську затоку з Червоним морем.

За даними Al Jazeera, Саудівська Аравія та Іран уклали в Пекіні у 2023 році угоду про примирення за посередництва Китаю. Водночас розбіжності між країнами щодо Ємену зберігаються. Саудівська інтервенція в Ємені почалася у березні 2015 року, однак міжнародно визнаний уряд країни не зміг повернути контроль над столицею Саною.

Читай нас у