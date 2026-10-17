Yesh Din зафіксувала 377 випадків насильства на Західному березі — Anadolu Agency

У Палестині, на окупованому Західному березі Йордану, ізраїльська правозахисна організація Yesh Din зафіксувала 377 випадків насильства упродовж двох тижнів, що завершилися 10 жовтня. За даними Anadolu Agency, інциденти за участю ізраїльських поселенців і військових зачепили 162 палестинські громади.

Yesh Din повідомила про 58 фізичних нападів на фермерів, 57 випадків перешкоджання збору врожаю та 100 випадків викрадення врожаю. За даними організації, військові були присутні під час 44 інцидентів, пов'язаних зі збором оливок.

Дані палестинської комісії

Палестинська комісія з протидії колонізації та стіні заявила, що з 1 до 12 жовтня задокументувала 219 нападів, зокрема 42 — спільно ізраїльськими військовими та поселенцями. За її даними, 136 інцидентів були пов'язані зі збором оливок.

Комісія також повідомила про 92 напади на фермерів або спроби не допустити їх до земель. У 59 випадках, за її твердженням, діяли поселенці, у 19 — поселенці разом із військовими, ще у 14 — лише військові. Вона зафіксувала 45 випадків викрадення врожаю або пошкодження дерев і заявила, що ізраїльські поселенці від початку жовтня вбили трьох палестинців.

Звинувачення на адресу влади

Видання Maariv 28 вересня повідомляло про хвилю нападів, яку охарактеризувало як «єврейський тероризм». Газета наводила звинувачення, що військові допомогли поселенцям викрасти врожай оливок у Синджилі на північ від Рамалли та приховали цей випадок.

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Понад 300 ізраїльських резервістів у серпні підписали звернення до начальника Генерального штабу Еяля Заміра. Вони заявили, що командування не надає їм достатніх повноважень для запобігання насильству з боку поселенців.

У травневому звіті незалежна комісія ООН з розслідування, позначеному A/HRC/62/22, дійшла висновку, що ізраїльська влада безпосередньо залучена до нападів поселенців на палестинців, надавала нападникам фінансову й військову підтримку та захищала їх від відповідальності. Ізраїльська правозахисна організація B’Tselem у звіті 2021 року заявляла, що Ізраїль використовує насильство поселенців для захоплення палестинських земель.

Рішення уряду та санкції

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір 22 січня схвалив включення 18 поселень, які міжнародне право вважає незаконними, до районів, жителі яких можуть отримувати ліцензії на зброю. За оприлюдненими ним даними, після розширення політики наприкінці 2023 року видали понад 240 тисяч ліцензій, тоді як раніше щороку видавали близько 8 тисяч.

10 червня 2025 року Велика Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та Норвегія запровадили санкції проти Бен-Гвіра і міністра фінансів Бецалеля Смотрича, звинувативши їх у підбурюванні до екстремістського насильства та серйозних порушеннях прав палестинців.

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