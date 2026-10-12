З Гани до Нігерії повернули 105 громадян — Premium Times Nigeria

З Гани до Нігерії репатріювали 105 громадян, яких виявили під час операції проти угруповань, пов’язаних із кіберзлочинністю. Загалом влада Гани виявила 119 нігерійців, ще 14 осіб проходять необхідні процедури.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, операцію координував Офіс радника Нігерії з національної безпеки після контакту з боку Управління кібербезпеки Гани. До неї також були залучені Нігерійська імміграційна служба, Департамент державної безпеки, Національне розвідувальне агентство, Національна комісія у справах біженців, мігрантів і внутрішньо переміщених осіб, а також Висока комісія Нігерії в Гані.

Перевірка та реінтеграція

Генеральна директорка Національного агентства Нігерії із заборони торгівлі людьми NAPTIP Бінта Белло прийняла репатрійованих від імені уряду країни. В агентстві повідомили, що громадяни проходитимуть профілювання та процедури реінтеграції, аби визначити їхні індивідуальні обставини та потрібну допомогу.

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NAPTIP не уточнило, чи визнали когось із 105 повернених осіб жертвами торгівлі людьми та чи були вони примушені брати участь у кіберзлочинах. Агентство заявило, що надаватиме підтримку відповідно до результатів перевірки.

Співпраця між країнами

Агентство подякувало Управлінню кібербезпеки Гани, Імміграційній службі Гани та Національному агентству з боротьби зі злочинністю Великої Британії за підтримку операції. NAPTIP також закликало громадян Нігерії обережно ставитися до пропозицій роботи, стипендій та інших можливостей за кордоном, особливо якщо вони містять нереалістичні обіцянки або нечіткі умови працевлаштування.

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