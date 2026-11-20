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Від початку повномасштабного російського вторгнення кількість німецьких компаній, які працюють в Україні, зросла майже втричі. При цьому жодне підприємство з Німеччини не залишило український ринок.

«Жодне підприємство з Німеччини не залишило Україну після початку цієї війни. Кількість підприємств із Німеччини, які ведуть діяльність в Україні, від початку війни майже потроїлася. Я хочу від імені всього федерального уряду висловити вам щиру подяку за цю надзвичайну відданість — за економічну діяльність, а також за підтримку країни, яка страждає від війни», — заявив Мерц, звертаючись до представників німецького бізнесу.

Канцлер також відзначив стійкість української економіки, яка продовжує зростати з 2023 року попри повномасштабну війну.

За його словами, обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Німеччиною та Україною у 2025 році перевищив 12 млрд євро. Це на 4,4% більше, ніж попереднього року.

Мерц окремо наголосив на високому інноваційному потенціалі українських підприємств. За його словами, він особисто зміг переконатися в цьому під час візиту до Києва на початку жовтня разом із великою бізнесовою делегацією.

Глава німецького уряду підкреслив, що майбутнє вільної та економічно успішної України залежить не лише від результату війни, а й від інвестицій та партнерства в ключових галузях.

Серед пріоритетних напрямів він назвав відбудову, енергетику, сільське господарство, логістику та промисловість.

Мерц також повідомив, що Німеччина надає державні інвестиційні гарантії для проєктів в Україні. Цим механізмом уже активно користується бізнес.

Крім того, у межах програми UkraineConnect, яку реалізує Міністерство економіки та енергетики Німеччини, підприємства можуть отримувати кредити на інвестиції в Україну на вигідних умовах.

Канцлер наголосив, що економічне партнерство з Україною вигідне обом державам, оскільки сприяє розвитку інновацій, розширенню експортних можливостей та економічному зростанню.

«Те, що ми зараз інвестуємо в Україну, ми багаторазово повернемо у вигляді дивідендів — стабільності, експортних можливостей, спільних проєктів і зростання», — заявив Фрідріх Мерц.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час 9-го Німецько-українського економічного форуму в Берліні.

Нагадаємо, у Німеччині просувають ідею закріпити довгострокове фінансування України в наступному семирічному бюджеті ЄС, щоб майбутнє залучення коштів не могла одноосібно заблокувати одна держава.

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