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У Чорному морі неподалік узбережжя Болгарії вночі 17 листопада безпілотники атакували газовоз GAS HUSKY. Судно зазнало пошкоджень і перекинулося, однак болгарським військовим вдалося врятувати всіх 19 членів екіпажу.

Інцидент стався приблизно за 90 кілометрів на схід від міста Бяла. За інформацією оборонного відомства, після опівночі судно зникло з радарів, а о 08:02 спрацював його аварійний буй.

Під час повітряної розвідки району літак Су-25 болгарських військово-повітряних сил виявив рятувальний човен із людьми. Для проведення пошуково-рятувальної операції залучили вертоліт.

У результаті операції вдалося врятувати всіх 19 моряків, які перебували на борту GAS HUSKY.

За інформацією Maritime.bg, судно атакували чотири безпілотники. Капітан газовоза повідомив, що внаслідок ударів були пошкоджені машинне відділення та місток.

Після атаки GAS HUSKY перекинувся на бік.

Судно належить грецькій компанії Naftomar і ходить під прапором Ліберії. За даними bTV, газовоз перевозив 3403 тонни пропану. Він прямував з єгипетського порту Александрія до терміналу в румунській Мідії.

Напередодні біля узбережжя Болгарії внаслідок атаки двох безпілотників затонув суховантаж BETUL 8. Усі 12 членів його екіпажу були врятовані.

Судно перевозило майже 3 тисячі тонн пшениці.

Від початку жовтня біля болгарського узбережжя під удари потрапили щонайменше п'ять торговельних суден, три з яких затонули.

Загалом від початку жовтня внаслідок атак поблизу берегів Румунії та Болгарії щонайменше 34 моряки загинули або зникли безвісти.

На тлі загострення ситуації НАТО раніше оголосило про розгортання в Чорному морі додаткових засобів спостереження, зокрема літаків, радарів і безпілотників. Таке рішення ухвалили після семи ударів по вантажних суднах поблизу Румунії та Болгарії у жовтні.

Про це повідомило Міністерство оборони Болгарії.

Нещодавно неподалік румунського міста Суліна поблизу дельти Дунаю три комерційні судна зазнали ударів безпілотників. Прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив цю атаку, повідомивши, що інцидент стався ввечері 14 листопада, а радари румунського Міністерства оборони зафіксували у цьому районі повітряні цілі, через що військово-повітряні сили країни двічі піднімали в небо винищувачі.

Раніше повідомлялося, що 14 листопада увечері дрон уразив нафтовий танкер Evia Petrol V під грецьким прапором. Судно перебувало за чотири морські милі на схід-південний схід від Сулини. Приблизно через 35 хвилин, дрон уразив балкер Marsol, який перебував за п’ять морських миль на південний схід від Сулинського каналу. На борту судна також виникла пожежа.

Вантажне судно Larissa 1 13 листопада зазнало атаки безпілотника під час руху територіальними водами Румунії. Корабель прямував до порту Суліна, звідки мав вирушити до України.

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