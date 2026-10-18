За Чорної смерті покинуті поля пов’язали зі спадом різноманіття — Live Science

У Європі занепад сільського господарства після Чорної смерті був пов’язаний зі скороченням біорізноманіття в ландшафтах, де обробіток земель зменшився. Аналіз пилкових даних показав, що різноманіття рослин у таких місцевостях скоротилося приблизно на 40%, повідомляє Live Science.

Пилок показав зміни в землекористуванні

Дослідники порівняли понад 100 європейських пилкових записів, що охоплюють близько 4 600 зразків. Дані походили з територій від низовин Франції та височин південного заходу Великої Британії до Швейцарських Альп. Роботу опублікували 4 березня в журналі Ecology Letters.

Науковці використовували наявність пилку зернових культур, зокрема пшениці, ячменю та жита, як показник історичного землекористування. Вони розподілили території на три групи: де сільськогосподарське виробництво зростало, де воно скорочувалося та де не було ознак вирощування зернових.

За словами першого автора роботи, палеоеколога Університету Йорка Джонатана Гордона, загальне скорочення біорізноманіття було зумовлене передусім ландшафтами зі спадом агровиробництва. Приблизно через 150 років, коли чисельність населення почала відновлюватися, а втручання людей у ландшафт знову посилилося, різноманіття зросло до рівня, дещо вищого за попередній.

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Роль мозаїчних ландшафтів

У XIV столітті Чорна смерть — епідемія бубонної чуми, спричиненої бактерією Yersinia pestis, — забрала життя понад третини населення Європи. Через масову смертність і соціальні потрясіння значні площі сільськогосподарських угідь залишилися без обробітку, а чисельність населення почала відновлюватися лише у XVI столітті.

Гордон та опитані виданням фахівці пов’язують вищу різноманітність із мозаїчністю історичних агроландшафтів. Поряд із полями в них зберігалися старі ділянки лісу, вересовища, ставки та вторинні ліси, що створювало більше середовищ для різних видів рослин.

Сучасне землеробство часто спирається на монокультури, коли на великих площах вирощують один вид культур. Дослідники зазначають, що вивчення давніх практик землекористування може допомогти зрозуміти, як поєднувати використання земель зі збереженням різноманіття та функцій екосистем.

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