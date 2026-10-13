За даними WSJ, Іран укріплює ядерні об’єкти через можливі удари США — Asharq Al-Awsat

За даними Asharq Al-Awsat, яке посилається на The Wall Street Journal, Іран посилює оборону ядерних об’єктів і критичної інфраструктури, готуючись до можливих нових ударів Сполучених Штатів.

Укріплення біля ядерних об’єктів

Супутникові знімки свідчать, що Іран зміцнює чутливі об’єкти, зокрема ядерні майданчики та прикордонні райони, щоб підвищити їхню стійкість до атак. Минулого місяця навколо об’єктів у Натанзі та Пікакс-Маунтін спорудили тимчасові земляні насипи.

Знімки компанії Vantor проаналізував вашингтонський Інститут науки та міжнародної безпеки. За його оцінкою, такі елементи пасивної оборони мають ускладнити можливу наземну операцію.

Наприкінці вересня бригадний генерал Голамреза Джалалі, який відповідає за планування дій у надзвичайних ситуаціях, заявив, що аеропорти, морські порти та електростанції Ірану підготували до воєнних умов. За його словами, там облаштували укриття та сформували резерви для продовження роботи в кризовій ситуації.

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Підготовка населення

Президент США Дональд Трамп минулого тижня виключив можливість атаки до проміжних виборів 3 листопада. Водночас він публічно розглядав можливість удару по об’єкту Пікакс-Маунтін, а американські посадовці повідомляли, що військові готують різні варіанти нових ударів.

Іранська влада також готує населення до можливого відновлення війни. За даними видання, воєнізовані формування читають дошкільнятам воєнні історії, а в Тегерані на рекламних щитах пропонують цивільні курси з використання переносних зенітних ракет і снайперських гвинтівок.

Минулого місяця Корпус вартових ісламської революції заявив про підготовку перших жіночих підрозділів командос. На кадрах, оприлюднених елітним підрозділом «Фатехін» сил «Басідж», ішлося про навчання партизанської тактики, поводження зі зброєю та керування безпілотниками.

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