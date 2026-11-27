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У 2023–2024 роках світові річки, озера та водосховища втратили більше прісної води, ніж за будь-який інший дворічний період із 1991 року.

За оцінками вчених, обсяги води в річках скоротилися приблизно на 2 000 кубічних кілометрів щороку, а в озерах і водосховищах — ще на 640 кубічних кілометрів.

Дослідники проаналізували дані 150 великих річкових басейнів та супутникові знімки понад 1,2 мільйона озер і водосховищ. Встановлено, що водність річок у 2023–2024 роках була приблизно на 6% нижчою за середній показник, а запаси води в озерах і водосховищах скоротилися на 9,5%.

Найбільших втрат зазнала Південна Америка. Там стік річок зменшився майже на 18%, а запаси води в озерах і водосховищах — на 16,5%. Басейн Амазонки пережив найнижчий рівень стоку за останні 40 років. Річка Ріо-Негро поблизу Манауса у 2023 та 2024 роках встановила рекордно низькі рівні води за весь період спостережень із 1902 року.

Причиною масштабного скорочення водних запасів стало поєднання Ель-Ніньо та аномального потепління тропічної частини Північної Атлантики. Це змінило атмосферні потоки над Південною Америкою, спричинивши посуху та зменшення опадів. Водночас у деяких регіонах світу ситуація була протилежною — сильні повені відбувалися паралельно із посухами.

Зокрема, Бельгія та Нідерланди пережили надзвичайно вологий період. У бельгійському Уккле з жовтня 2023-го до вересня 2024 року зафіксували найвищу кількість опадів за весь період спостережень із 1833 року. У Нідерландах 2023-й став найвологішим роком із 1906-го.

Вчені попереджають, що глобальне потепління не обов'язково призводить до рівномірного висихання планети. Натомість воно посилює контраст між регіонами, де виникають тривалі посухи, та територіями, які потерпають від надмірних опадів і повеней. При цьому навіть збільшення загальної кількості дощів не гарантує поповнення запасів доступної прісної води.

Дослідники наголошують, що поки зарано говорити про довгострокову тенденцію лише на основі двох років спостережень, однак ризики тривалих посух і нестачі води залишаються серйозними.

Джерело: Scientias.

Огляд 100 наукових досліджень показав, що посуха, пов’язана зі зміною клімату, може підвищувати ризик поширення окремих інфекцій, які залежать від води. Коли водойми міліють або пересихають, тварини-господарі патогенів і патогенні мікроорганізми скупчуються в небагатьох джерелах води, що полегшує передавання хвороб.

У провінції Західний Калімантан в Індонезії посуха, пов’язана з явищем Ель-Ніньйо, ускладнила перевезення пальмової олії річкою Капуас. Через падіння рівня води баржі та буксири сідають на мілину, а переробні підприємства скорочують закупівлі свіжих плодів олійної пальми, оскільки не можуть вивезти вже вироблену олію зі сховищ.

Війна Росії проти України, збої на ринках енергії та добрив, війна на Близькому Сході й вплив Ель-Ніньйо посилюють ризики для глобальної продовольчої безпеки. За наведеною виданням оцінкою, близько 645 млн людей у світі стикаються з голодом.

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