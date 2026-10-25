За екзитполами президентка Йотова лідирує на виборах у Болгарії — Anadolu Agency

У Болгарії чинна президентка Іліяна Йотова лідирує на президентських виборах за даними екзитполів. Як повідомляє Anadolu Agency, опитування оприлюднила соціологічна агенція Trend, яку цитує болгарська агенція BTA.

Розрив між лідерами

За цими даними, Йотова отримала 36,5% голосів, тоді як її найближчий суперник, колишній виконувач обов’язків прем’єр-міністра Андрей Гюров, — 32,4%. Розрив між двома лідерами виявився меншим, ніж очікували соціологічні служби перед голосуванням. Попередні результати свідчать про напружену боротьбу, а остаточний підсумок залежатиме від офіційного підрахунку голосів.

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Умови першого туру

За виборчою системою Болгарії, щоб перемогти у першому турі, кандидат повинен здобути понад 50% дійсних голосів за умови, що явка перевищить 50% зареєстрованих виборців. Якщо жоден із кандидатів не виконає цих вимог, у неділю, 1 листопада, проведуть другий тур між двома кандидатами, які отримають найбільше голосів.

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