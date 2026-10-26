За попередніми даними Студентський список набрав 52,54% у Сербії — Balkan Insight

У Сербії опозиційний Студентський список, за попередніми результатами дострокових парламентських виборів, набрав 52,54% голосів. Коаліція колишнього президента Александара Вучича отримала 39,29%. Вучич визнав перемогу Студентського списку, повідомляє Balkan Insight.

Реакція Європейського Союзу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Студентський список та заявила про готовність ЄС підтримувати європейську інтеграцію Сербії. Вона згадала реформи у сфері верховенства права, свободи медіа, боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інституцій.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала вибори поворотним моментом після майже двох років студентських протестів за демократію, верховенство права та політичну відповідальність. Ці протести розпочалися у 2024 році після катастрофи на залізничній станції в Нові-Саді. За словами Кос, для Сербії може початися новий етап, а двері до ЄС залишаються відкритими.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе привітав визнання Вучичем результатів голосування та його зобов’язання щодо мирного демократичного переходу влади. Він також відзначив наполегливість і відданість студентського руху європейським принципам.

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Привітання від сусідів

Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч висловив сподівання, що зміна влади стане поворотним моментом у відносинах Подгориці та Белграда. Президент Чорногорії Яков Мілатович також заявив, що результат голосування може відкрити новий розділ двосторонніх відносин, заснований на дружбі, діалозі та спільному європейському майбутньому.

Голова найбільшої опозиційної партії Хорватії — Соціал-демократичної партії — Синиша Хайдаш Дончич назвав результат можливістю для політичних змін і нового етапу у відносинах Сербії з Хорватією та ЄС. Хорватська опозиційна партія «Можемо!» охарактеризувала результат виборів як значну демократичну перемогу.

З перемогою Студентський список привітали також лідер Республіки Сербської Мілорад Додік і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який повідомив про телефонну розмову з представниками списку та запевнив їх у підтримці Угорщини.

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