За різкими заявами Трампа щодо України може стояти стратегічний задум — The Spectator

0:00 / 0:00

Протягом останнього тижня у відносинах між США, Росією та Україною відбулося чимало неоднозначних подій. Водночас за суперечливими заявами та рішеннями американського президента Дональда Трампа може стояти певна стратегія.

Як пише УНІАН, дії Вашингтона, зокрема домовленості з Росією та критичні заяви на адресу Києва, можуть бути частиною спроби відновити мирні переговори. Наразі головне питання полягає в тому, чи погодиться Володимир Путін розглянути нові пропозиції США.

Він зазначає, що дії Трампа щодо угоди з РФ та негативні заяви в бік Києва, можуть сприйматися, як спроба змусити Україну укласти мир на умовах Путіна. Однак новий мирний план, який просуває США, свідчить про спробу Вашингтона покласти край війні в Україні.

Автор має на увазі план, що базується на "чотирьох стовпах", який обговорювали посланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф із високопоставленими українськими представниками, про що повідомило видання Washington Post.

За даними журналістів, ключовим елементом цієї угоди є не просто зупинка війни, а створення нової архітектури безпеки та економіки для Росії, України та Європи. Вона має відновити стабільність у регіоні та запобігти новим конфліктам у майбутньому.

Автор перелічує чотири ключові пункти цього плану. В першому йдеться про пошук шляхів фінансування відбудови України для її відновлення. Другий передбачає гарантії безпеки для України, які дублюють членство в НАТО, але не передбачають вступ Києва до Альянсу. У третьому пункті йдеться про реінтеграцію Росії, України та Європи через енергетичну угоду, яка передбачала б відновлення роботи трубопроводів, що транспортують російську нафту та газ до Європи, причому прибуток розподілявся б між Україною та Росією.

Найскладнішим автор називає четвертий пункт. У ньому йдеться про зупинку війни по лінії фронту з невеликими взаємними обмінами територій для раціоналізації нового кордону. Натомість Україна повинна визнати окуповані землі російськими.



Автор відзначає, що цей план викличе суперечки як від РФ, так і від України. Однак він має ключову перевагу – негайне припинення бойових дій, що врятує тисячі життів. Для Трампа цей план також матиме перевагу – він знизить світові ціни на паливо, викликані кризою на Близькому Сході.

Україна, на думку автора, дуже залежить від США і буде змушена піти на угоду. Однак ключове питання полягає в тому, чи готовий Путін зупинити війну. Оскільки РФ категорично проігнорувала оголошення Трампа про енергетичне перемир’я, а Кушнер і Віткофф повернулися з зустрічей у Москві минулого місяця без жодних поступок з боку Кремля. На думку автора, Путін впевнений, що йому вдасться спровокувати політичний, військовий та економічний колапс України цієї зими. І тому спроба Трампа може виявитися недостатньою, щоб переконати Москву зупинитися.

Про це пише британський журналіст Оуен Меттьюз в колонці для The Spectator.

Президент Трамп назвав Зеленського складнішим за Путіна у переговорах — Interia.

Трамп пояснив, чому уникає називати Путіна диктатором.

Читай нас у