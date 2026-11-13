Заява на поліцейського після нападу в Кракові надійшла до прокуратури — Polsat News

До прокуратури в Польщі надійшла заява щодо ймовірного перевищення повноважень старшим постерунковим Якубом Куліком під час застосування зброї для знешкодження озброєного нападника на Головній ринковій площі Кракова. Про це повідомляє Polsat News.

Зверненню нададуть процесуальний хід

Очільник краківського відділу Національної прокуратури Ерик Стасєляк підтвердив TVN24 надходження заяви. За його словами, у ній ідеться про ймовірне перевищення повноважень під час використання зброї поліцейським, який втручався на місці події. Він додав, що зверненню нададуть процесуальний хід.

Глава Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський відреагував на заяву дописом у соцмережах. Він звернувся до людини, яка подала звернення, і висловив сподівання, що та ніколи не опиниться в ситуації, коли шансом вижити буде відвага людей, яких вона, на його думку, безпідставно звинувачує. Міністр також висловив підтримку Якубу Кулікові та Артуру Моранському.

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Обставини нападу

Прокурор Пйотр Космати у Facebook заявив, що постріли у нападника, який лежав на землі, були обґрунтованими та відповідали законодавству. За його оцінкою, безпосередня загроза життю інших людей і поліцейських зберігалася, оскільки карабін нападника лежав поруч і міг бути знову використаний.

Напад стався минулої суботи. За даними видання, 24-річний Міхал Оксінський перед цим убив трьох членів своєї родини в Островці-Свентокшиському, а потім прибув до Кракова. На Головній ринковій площі він відкрив вогонь із автомобіля по випадкових перехожих. Загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення. Поліцейські Артур Моранський і Якуб Кулік зупинили нападника та зазнали поранень. Зловмисник помер у лікарні в понеділок.

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