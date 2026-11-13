Заява про відставку заступника глави МЗС Польщі вже у Туска — RMF24

У Польщі заява про відставку заступника міністра закордонних справ Владислава Теофіла Бартошевського вже перебуває у прем’єр-міністра Дональда Туска. За даними RMF24, це підтвердив віцеспікер Сейму Пйотр Зґожельський, представник Польської селянської партії.

У коментарі TVN24 Зґожельський заявив, що Бартошевський, імовірно, залишить Міністерство закордонних справ. Водночас він зазначив, що остаточне рішення залишається за главою уряду.

Підозри прокуратури

Прокурор Мазовецького відділу Національної прокуратури Польщі у вівторок висунув Бартошевському підозри, зокрема щодо привласнення переданих йому в управління коштів і майна. За версією прокуратури, це майно й кошти йому довірили Анджей Цехановецький та фонд Non Omnis Moriar.

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Епізод щодо коштів, за даними прокуратури, охоплює період від 9 липня 2012 року до 20 лютого 2015 року. Йдеться про 1 млн фунтів стерлінгів, 405 тис. євро та понад 6,6 млн злотих.

Позиція посадовця

Друга підозра стосується, за повідомленням прокуратури, ймовірного перешкоджання задоволенню вимог кредитора. Йдеться про дії з приховування, відчуження та дарування складників майна в період із 16 липня 2012 року до 9 березня 2022 року.

Бартошевський, депутат Сейму від Польської селянської партії, обіймає посаду заступника глави МЗС із грудня 2023 року. Він відмовився від депутатської недоторканності та після висунення підозр заявив, що не визнає вини й захищатиме правду та своє добре ім’я в усіх інстанціях.

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