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Доки Кремль намагається зачинити двері для європейських представників на переговорах про мир в Україні, лідери «Коаліції охочих» Франція та Велика Британія демонструють рішучість у створенні системи стримування РФ. Це засвідчили заяви на вищому рівні після переговорів за участю США, України та Росії, які відбулися в Абу-Дабі 11–12 листопада.

Вже 17 листопада на засіданні Контактної групи у форматі «Рамштайн» міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів (близько $316 млн), в межах якого Києву передадуть понад 1000 ракет для ППО, пускові установки та понад десяток радарів. Постачання цього озброєння почнеться вже за кілька тижнів — з середини грудня цього року.

Крім того, напередодні «Рамштайну», 16 листопада, видання RFI повідомило, що французькі бійці з сухопутних військ уже кілька місяців присутні в Україні з таємною місією та навчають місцевих фахівців обслуговувати надану техніку. У Міністерстві збройних сил та МЗС Франції визнали присутність їхніх військових в Україні та наголосили, що це не означає безпосередньої участі у війні.

Цими ж днями з Франції несподівано надійшов ще один політичний сигнал — від лідерки ультраправих Марін Ле Пен, яка має високі шанси прийти на зміну нинішньому президенту Еммануелю Макрону. Відома своєю проросійською позицією та вимогами припинити допомогу Україні, Ле Пен стала більш поміркованою та заявила, що не відмовиться підтримувати Київ і далі надаватиме матеріальну та гуманітарну допомогу.

Якими насправді є ризики для України після можливої зміни політичних еліт у Єлисейському палаці, чому позиція Франції та її залучення у переговори про мир є стратегічно важливими для України та що про це думають військові експерти —розповідає UA.News.



Локомотив європейської допомоги



Франція, єдина ядерна держава Євросоюзу, за останні роки втричі наростила власне виробництво озброєнь і стала одним із ключових постачальників високотехнологічної зброї для Сил оборони України. За майже п’ять років повномасштабної війни країна в рази збільшила військові поставки для української армії. У вересні 2026 року її пряму допомогу оцінили у 7,9 млрд євро, а частку Парижа у спільних програмах ЄС — у 18,3 млрд євро.

Допомога надходить за кількома напрямами: артилерія, бронетехніка, протиповітряна оборона, авіаційне озброєння, боєприпаси та військова підготовка.

Одним із найвідоміших елементів французької допомоги стали самохідні артилерійські установки CAESAR калібру 155 мм. Вони мають високу мобільність, можуть швидко змінювати позиції після стрільби та використовують натівські боєприпаси.

Франція також передавала Україні броньовані розвідувальні машини AMX-10 RC, бронетранспортери VAB, протитанкові ракети Milan, ракети SCALP повітряного базування та авіабомби AASM Hammer.

Окремий напрям — посилення української ППО. Серед переданих систем та озброєння — комплекси SAMP/T, ракети Aster 30, Crotale, MICA, які посилюють захист українських міст, військових об'єктів та критичної інфраструктури від російських ракетних та дронових атак.

Важливим кроком стало передання Україні винищувачів Mirage 2000-5, які прибули в Україну в лютому 2025-го. Mirage 2000-5 оснащені цифровою авіонікою, сучасними радіолокаційними системами та комплексами радіоелектронної боротьби, що значно підвищує їхні бойові можливості. Їхня дальність виявлення типової цілі — 130 км.

Франція також перейшла до довгострокового військово-технічного партнерства з Україною. 16 лютого 2024 року країни підписали десятирічну угоду про співробітництво у сфері безпеки. Документ передбачає військову та цивільну допомогу, розвиток оборонних спроможностей України, підтримку її євроатлантичної інтеграції та механізм консультацій у разі нового російського нападу.

Є низка домовленостей щодо взаємодії та ліцензованого виробництва певних видів ракет. Франція також підтримує розробку українських протиракетних перехоплювачів у межах проєкту FREYJA, залучаючи до нього французькі оборонні компанії та експертів Генеральної дирекції з озброєнь.

У листопаді 2025-го Україна оголосила про намір придбати 100 французьких винищувачів Rafale. Перший етап співпраці передбачає замовлення 16 літаків. Зокрема, Франція обіцяла у 2026 році розпочати підготовку українських пілотів і механіків. Після завершення навчання Україні мають передати перші чотири винищувачі.



Взаємодія військових контингентів та місія «Воля»



Від початку великої війни Париж забезпечує навчання українських військових, підготовку авіаційного персоналу, ремонт і технічне обслуговування озброєння. За даними Міністерства збройних сил Франції від 26 лютого 2026 року, у Франції та Польщі, в межах двосторонніх і європейських навчальних місій, пройшли підготовку понад 20 тисяч українських військовослужбовців. Серед них — бійці української бригади «Анна Київська», яку навчали у Франції.

У листопаді 2026 року західні ЗМІ раптово посилили увагу до навчання та системної взаємодії військових підрозділів обох країн. Французьке міжнародне радіо RFI повідомило, що французькі військовослужбовці, ймовірно, вже кілька місяців перебувають в Україні в межах неоголошеної місії «Воля» (Volia). За даними ЗМІ, її прикривають офіційно визнаною місією «Жерфо» (Gerfaut). Йдеться про французький контингент, який з лютого 2023 року дислокується у Польщі в межах європейської місії EUMAM-Ukraine і тренує українських командирів.

Повідомляється, що місію «Воля» очолює французький генерал, а її структура складається з невеликих груп для короткострокових завдань — здебільшого обслуговування переданого Україні нового озброєння, зокрема гаубиць Caesar, літаків Mirage 2000 та високоточних ракет.

Коментуючи цю інформацію, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що присутність французьких військовослужбовців в Україні є частиною місії з навчання та технічної підтримки українських солдатів. Глава МЗС наголосив: «Ми не є співучасниками війни в Україні і не маємо наміру ними бути, але ми підтримуємо українську армію та український опір».

Франція на порозі політичних змін та ризики для України



Разом із Великою Британією Франція стала політичним центром координації довгострокових безпекових гарантій для України. А також перебирає на себе більшу відповідальність за європейську безпеку на тлі непередбачуваної політики США щодо європейського континенту.

Президент Франції Еммануель Макрон був одним із головних прихильників створення європейської «Коаліції охочих», а також ініціативи розміщення багатонаціонального контингенту в Україні після припинення бойових дій.

Макрон неодноразово повязував підтримку України безпосередньо з безпекою Франції та всієї Європи, а також наголошував, що Україна має місце в НАТО. Виступаючи на саміті європейських лідерів у Дубліні, президент Франції закликав ще більше посилити допомогу українцям для проходження зими та захисту цивільного населення від російських ударів.

«Ті, хто хоче урізати ресурси України, фактично хочуть змусити її до несправедливого миру. Це дух поразки та рецепт наступної війни», — застеріг Макрон.

Ці заяви президента Франції прозвучали на тлі загострення політичної боротьби напередодні президентських виборів у квітні 2027 року. Соціологічні опитування стабільно фіксують лідерство очільниці ультраправих Марін Ле Пен з підтримкою близько 35% у першому турі та високими шансами на перемогу в другому.

Восени 2026 року неформальна лідерка ультраправого «Національного об'єднання» окреслила контури майбутньої зовнішньої політики Франції в разі її перемоги — що викликало тривожні очікування у Києві та Брюсселі.

В інтерв’ю Financial Times у жовтні 2026 року Ле Пен відверто заявила, що припинить пряму фінансову підтримку України протягом шести місяців після вступу на посаду. Свою позицію вона пояснює дефіцитом державних фінансів Франції, що робить неможливим витрачати мільярди євро на підтримку Києва.

Водночас Ле Пен не планує повністю зупиняти постачання військового обладнання, насамперед того, що законтрактоване у французьких компаніях. Проте експерти сходяться на думці, що Париж заблокує передачу далекобійних ракет для ударів по РФ та відмовиться від ідеї направлення європейського контингенту в Україну. Небезпечною також є перспектива блокування євроінтеграції та перегляду санкцій проти Росії – на цьому також наполягає Ле Пен.

Проте найбільш похмуро виглядає стратегічний розворот Парижа у напрямку Кремля, що може статися у разі потенційного президентства Марін Ле Пен. На противагу Емманюелю Макрону, який підтримує Україну та можливість Києва вести переговори з позиції сили, Ле Пен виступає за швидкий компроміс з РФ навіть ціною українських територій та суверенітету.

А оскільки Франція разом із Німеччиною є ключовими прихильниками посилення України, зміна курсу в Парижі може паралізувати ухвалення рішень щодо фінансування та антиросійських санкцій на рівні всього Євросоюзу.

Щоправда, негативні очікування щодо можливого президентства Ле Пен не виглядають такими неминучими у світлі її нових заяв. 16 листопада політикиня зустрілася з послом України у Франції Вадимом Омельченком та у загальних рисах обговорила подальшу підтримку Києва. Через посла вона передала президентові України Зеленському, що готова зустрітися з ним у Брюсселі або Парижі. Ле Пен також пообіцяла, що французька дипломатія щодо України стане «значно активнішою». Цього ж дня у коментарі західним ЗМІ вона уточнила, що Франція продовжить матеріальну допомогу, але не збільшить фінансування. Водночас країна дотримається домовленостей про спільний кредит ЄС для України на 90 млрд євро.

Коваленко: Якщо оберуть Ле Пен, ситуація буде складна, але не абсолютно критична



У військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив» Олександра Коваленка немає позитивних очікувань від Марін Ле Пен у разі її перемоги на виборах у 2027-му році. Лідерка ультраправих відома тим, що багато разів її передвиборча кампанія фінансувалася саме Росією через чеські банки, філії російських банків в Чехії, нагадує Коваленко.

«Марін Ле Пен займає більш проросійську позицію. Тому ми повинні готуватися морально, психологічно, політично, дипломатично до того, що в питанні військової допомоги можуть погіршитися відносини не стільки з Францією, скільки з Марін Ле Пен як новим керівником цієї країни.

Припускаю, що це буде більш об'ємна криза. Оскільки Марін Ле Пен — популістка і расово-національно-релігійно-культурна нетерпима до інших національностей, до інших культур та віросповідань. Наприклад, у неї досить складні відносини з мусульманською спільнотою Франції і не тільки.

Але є кілька моментів. Ле Пен згодна надавати Україні гуманітарну допомогу — це вже непогано. Також нагадаю, що в України та Франції є певні довгострокові угоди. Наприклад, контракти на постачання багатофункціональних легких винищувачів Rafale розраховані не на один місяць або рік, а на довгостроковий період.

Якщо Марін Ле Пен почне блокувати чинні контракти, укладені коштом України чи з європейських фондів, проти Франції застосують штрафні санкції за невиконання зобов'язань, взятих до ймовірного обрання Ле Пен. Так, для нас це буде неприємно. Але неприємніше буде для Франції та її військово-промислового комплексу. Загалом, це буде впливати на стабільність можливого правління цієї пані.

У нас буде багато викликів, пов'язаних з Марін Ле Пен, але не настільки складних, щоб це вплинуло на стабільність України. Безумовно, Франція відіграє дуже важливу роль у постачанні нам військового обладнання та озброєння, але це не абсолютно критична ситуація, де неможливо диверсифікувати поставки окремо взятої країни», — вважає Олександр Коваленко.



Снєгирьов: Французька місія могла вивчати потенційні умови розміщення миротворців



Повідомлення у ЗМІ про таємну місію не були випадковим збігом у часі. Насамперед це політичний сигнал європейським партнерам, Сполученим Штатам і, передусім, Російській Федерації щодо врегулювання війни в Україні, переконаний військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

«Наші західні партнери дали чітко зрозуміти: відсутність Європи за столом переговорів викликає серйозні претензії. Передусім йдеться про Коаліцію охочих, яку очолюють Франція та Велика Британія.

Поява інформації про місію «Воля» — це приклад контрольованого витоку інформації. Зверніть увагу на час її оприлюднення: напередодні тристоронньої зустрічі лідерів США, Китаю та Росії, під час якої обговорюватимуть можливе завершення війни в Україні, але без участі європейських партнерів.

Таким чином, Європа демонструє можливі сценарії своєї участі у врегулюванні війни. Нагадаю, свого часу Еммануель Макрон говорив, що серед варіантів розглядається присутність французького військового контингенту в Україні як миротворчої місії. Тобто європейці фактично дають зрозуміти: ми вже присутні в Україні.

Росія раніше заявляла, що такий сценарій її не влаштовує, і погрожувала вважати французьких та інших іноземних військових законними військовими цілями. Тому оприлюднення інформації про присутність європейців можна розглядати як свідчення: попри російські погрози, європейці вже присутні в Україні. І жодної подальшої ескалації у відповідь на це не відбулося.

Другий важливий момент — акцент на тому, що йдеться про інструкторів, а також про представників спецслужб. Це основне. Їхня присутність передбачає насамперед моніторинг ситуації та оцінювання можливостей для подальших дій, зокрема розміщення миротворчого контингенту.

Вони вивчають лінію бойового зіткнення, логістику української сторони та потенційні умови розміщення миротворців. Саме тому поява такої інформації має політичне й практичне значення», — наголошує аналітик.

За його словами, не менш важливою є заява Марін Ле Пен — її також не варто розглядати окремо від публікації про можливі сценарії присутності французьких військових в Україні. Ці дві події взаємно підсилюють одна одну.

«Заява Ле Пен стала сигналом для Росії, що не варто розраховувати на розкол у Європі щодо подальшої військово-технічної допомоги Україні. Москва сподівалася, що зміна політичних еліт, передусім у Франції, поставить на паузу європейську єдність у цьому питанні та фактично зруйнує Коаліцію охочих.

Російський розрахунок полягав у тому, що Європа не має єдиної позиції щодо майбутнього України, а зростання антиукраїнських настроїв і політичні зміни в окремих країнах послаблять підтримку Києва. Однак тепер одна з ключових країн Коаліції охочих демонструє готовність і надалі надавати Україні військову та економічну допомогу», — каже Снєгирьов.

Військовий аналітик зауважує, що присутність європейських військових інструкторів і фахівців в Україні давно не є секретом. Усі розуміють, що складні західні системи озброєння потребують не лише підготовлених операторів, а й спеціалістів, які забезпечують їхнє обслуговування та ремонт.

«Росіяни чудово знають, хто обслуговує зенітні ракетні комплекси SAMP/T або французькі винищувачі Mirage. Так само не варто робити вигляд, що підготовка українських фахівців для роботи із західною авіацією відбувається виключно силами української сторони.

Причому йдеться не лише про пілотів. Підготувати льотчика можна приблизно за пів року, але значно складніше навчити технічний персонал. Для обслуговування одного літака потрібна команда фахівців — орієнтовно шестеро техніків. Тобто для забезпечення роботи навіть невеликої кількості літаків необхідна значна кількість спеціалістів, які знають особливості французької авіаційної техніки та вміють її ремонтувати. Те саме стосується й зенітних ракетних комплексів. Це складні системи озброєння, які потребують спеціальної підготовки», — резюмує Снєгирьов.

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