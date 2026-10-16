Заяви студентів з ОАЕ на візи до Британії впали на 59% — The National

У Великій Британії кількість заяв на студентські візи, поданих студентами з ОАЕ, зменшилася на 59% у 2022–2025 роках — із 638 до 257. Лише у 2025 році показник упав на 36% порівняно з попереднім роком, повідомляє The National із посиланням на статистику Міністерства внутрішніх справ Великої Британії.

Статистика охоплює заяви студентів, яким запропонували місце на бакалаврських, магістерських, докторських та інших програмах вищої освіти. Після спаду, пов’язаного з пандемією Covid-19, кількість заяв відновилася до 2022 року, але згодом почала скорочуватися.

Динаміка в країнах Перської затоки

Кількість заяв від студентів із Саудівської Аравії у 2023–2025 роках знизилася на 13% — з 5814 до 5049. У Бахрейні показник скоротився на 26% — із 545 до 403 заяв, а в Катарі — приблизно на 14%, із 1056 до 910.

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Водночас Кувейт та Оман стали винятками із загальної тенденції. У Кувейті кількість заяв зросла на 11% — із 4499 у 2023 році до 5034 у 2025-му. В Омані вона збільшилася з 996 до 1018.

Обмеження для випускників

Представники сфери вищої освіти попереджають, що кількість заяв може знижуватися й надалі через британські міграційні обмеження. Багато іноземних студентів розглядають навчання у Великій Британії як можливість почати там кар’єру, однак із наступного року випускники матимуть 18 місяців на пошук роботи після завершення навчання замість попередніх двох років.

У матеріалі також зазначено, що зросли збір за медичне обслуговування для мігрантів і вартість студентських віз, а ймовірність відмови у візі стала вищою. Згідно з урядовою Білою книгою з питань імміграції, Велика Британія також планує підвищити загальний зарплатний поріг для візи кваліфікованого працівника та скасувати пільговий поріг для випускників.

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