У Південній Кореї кількість зайнятих в обробній промисловості у вересні зросла вперше за 27 місяців. У секторі працювали 4,36 млн людей — на 16 тис. більше, ніж роком раніше, повідомляє Korea Herald з посиланням на Міністерство даних і статистики.

Це перше зростання показника з червня 2024 року, яке перервало 26-місячну серію скорочення зайнятості в галузі. У серпні сектор втратив 38 тис. робочих місць, а в липні — 68 тис.

Динаміка в секторах

Генеральний директор із соціальної статистики Бін Хьон Джун заявив, що зайнятість скоротилася в автомобільній і текстильній промисловості. Водночас приріст у хімічній галузі, виробництві готових металевих виробів та іншого транспортного обладнання допоміг обробній промисловості повернутися до зростання.

Міністерство фінансів та економіки пов'язало поліпшення ситуації зі стійким експортом і сприятливими настроями бізнесу. Загальна кількість зайнятих в економіці країни за рік збільшилася на 113 тис. — до 29,27 млн осіб. Це третій місяць поспіль, коли приріст перевищив 100 тис., хоча він сповільнився порівняно зі 184 тис. у серпні.

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З урахуванням сезонних коливань кількість зайнятих у вересні зросла на 40 тис. порівняно із серпнем. Це продовжило щомісячне зростання зайнятості до чотирьох місяців поспіль.

Слабкі показники серед молоді

У сфері тимчасового розміщення та харчування кількість робочих місць зменшилася на 97 тис. — це найбільше падіння з лютого 2021 року. У будівництві зайнятість скоротилася на 48 тис. осіб. Натомість у сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення кількість зайнятих зросла на 207 тис.

Кількість працевлаштованих віком від 15 до 29 років зменшилася на 147 тис., продовживши спад 47-й місяць поспіль. Рівень зайнятості молоді знизився на 1,1 відсоткового пункту до 44%, а рівень безробіття серед неї зріс на 0,6 відсоткового пункту до 5,4% — найвищого показника для вересня за чотири роки.

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