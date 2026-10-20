Уряд Західної Австралії запропонував заборонити релігійним школам звільняти вчителів або відраховувати учнів через їхню сексуальну орієнтацію. Також заклади не зможуть відмовляти учням у вступі через інвалідність. Як повідомляє ABC News Australia, зміни передбачає перегляд Закону штату про рівні можливості.

Виняток залишать лише щодо релігії

За словами генерального прокурора Західної Австралії Тоні Буті, релігійні установи, зокрема школи, збережуть можливість ухвалювати рішення про працевлаштування з огляду на релігію кандидата. Водночас цей виняток не поширюватиметься на сексуальну орієнтацію та інші підстави.

Законопроєкт також має посилити захист людей з інвалідністю в усіх обставинах, зокрема в освіті. Мати двох дітей з аутизмом Фелісіті Кріх заявила, що запропоновані норми дадуть сім’ям більше можливостей домагатися необхідних умов і пристосувань для дітей.

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Найбільша реформа за понад 40 років

Буті назвав ініціативу найбільшим оновленням антидискримінаційного законодавства штату за понад 40 років. Проєкт також передбачає заборону дискримінації людей через бездомність, пережите домашнє насильство, вагітність, грудне вигодовування або участь у профспілковій діяльності.

Прем’єр Західної Австралії Роджер Кук заявив, що ніхто не має зазнавати дискримінації чи образ через расу, релігію, сексуальність або інвалідність. Законопроєкт планують внести до парламенту штату в середу.

У 2024 році влада Західної Австралії запровадила перший пакет змін, спрямованих на покращення становища ЛГБТКІА+ людей. Зокрема, скасували вимогу проходити медичні або хірургічні процедури для зміни статі чи гендеру, а також ліквідували Раду, що розглядала заяви про зміну гендеру.

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