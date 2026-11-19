Напередодні запланованої у Шеньчжені, Китай, зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном Владімір Путін не готовий до серйозних переговорів про завершення війни проти України. Російська Федерація — держава-агресор — розраховує на подальші успіхи своєї армії, повідомляє RMF24 з посиланням на оцінки західних розвідок, доступ до яких отримала The New York Times.

Розрахунок на зимовий тиск

За даними західних служб, Путін прагне продовжувати бойові дії щонайменше протягом зими. Москва, за цими оцінками, розраховує або поліпшити становище на фронті на сході України, або послабити український опір посиленими атаками дронами та ракетами.

Водночас The New York Times повідомляє, що Росія стикається зі значними втратами, труднощами з набором військових і нестабільною економічною ситуацією. Західні розвідки оцінюють, що щомісяця в Україні гинуть або зазнають тяжких поранень від 40 до 50 тисяч росіян.

Посол Франції у США Орельєн Лешевальє заявив виданню, що економічне становище Росії дедалі ускладнюється. На його думку, Путін потребує війни для збереження власних позицій, підтримуючи в країні мілітаристську риторику.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вимоги Москви та позиція Європи

Як пише The New York Times, у розмовах із представниками адміністрації Трампа Москва висувала умови можливого врегулювання, зокрема передачу їй усього Донбасу та зобов'язання України не вступати до НАТО. Також Росія знову вимагала нової архітектури європейської безпеки, включно з відведенням сил НАТО на позиції 1997 року.

Європейські дипломати вважають ці вимоги неможливими для виконання. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас оцінила, що Москва не веде реальних переговорів, а намагається приховати свої справжні наміри. Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін наголосив, що готовність Росії завершити агресію має бути підтверджена конкретними діями, зокрема припиненням щоденних атак на Україну.

Заплановані переговори

Трамп заявив, що планує обговорити з Путіним і Сі Цзіньпіном контроль над ядерними озброєннями та війну проти України. Радник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Кремль надає цим переговорам великого значення.

Франція та Велика Британія тим часом проводять у Польщі й Туреччині навчання за участю 2,8 тисячі військових. Їхньою метою є підготовка до можливого надання підтримки Україні після укладення перемир'я.

Читай нас у