Захисник варшавської «Легії» Зоран Арсенич через травму коліна пропустить кілька найближчих місяців. Не виключено, що 32-річний хорват уже не зіграє в поточному сезоні Екстракласи. Про це Interia Sport повідомляє з посиланням на журналіста TVP Sport Пйотра Каменецького.

Останній матч у жовтні

Арсенич востаннє виходив на поле за «Легію» 17 жовтня — у матчі проти «Краковії», який завершився нічиєю 1:1. Після цього він кілька матчів провів на лаві запасних, а також зіграв за резервну команду клубу, що виступає у другому дивізіоні.

Останніми днями хорватський футболіст не тренувався разом із командою в клубному центрі в Ксьонженіцах. Після обстеження стало відомо про травму коліна, через яку гравцеві знадобиться тривала пауза.

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Проблема для оборони Легії

Тривала відсутність Арсенича звужує вибір центральних захисників для головного тренера Марека Папшуна. За даними Каменецького, серед номінальних центрбеків у його розпорядженні залишаються Рафал Аугустиняк, Каміль Пйонтковський і Роберт Дезіел-молодший. На цій позиції також може зіграти номінальний лівий захисник Аркадіуш Река, який діяв у трійці оборонців у поєдинку з «Віслою» Плоцьк.

Interia Sport зазначає, що взимку клуб може шукати нового центрального захисника. TVP Sport назвав можливим кандидатом гравця «Ракува» Стратоса Сварнаса, чий контракт спливає наприкінці червня.

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