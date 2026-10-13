Понад два десятки законодавців США у вівторок попросили Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинити використання нового інструменту штучного інтелекту в районі Вашингтона. Інструмент має допомагати авіадиспетчерам, а причиною звернення стали занепокоєння щодо безпеки. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Пілотний проєкт FAA

Серед авторів листа були члени Палати представників від Демократичної партії Ейпріл Делані, Александрія Окасіо-Кортес і Дон Баєр. Вони висловили стурбованість пілотним проєктом FAA, який стосується використання цього інструменту для допомоги диспетчерам у районі Вашингтона.

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Питання безпеки та навчання

У листі законодавці заявили, що не бачили звітів про оцінювання безпеки та тестування інструменту. За їхніми словами, їм також не повідомляли про зусилля з навчання персоналу з авіаційної безпеки того, як найкраще використовувати цю технологію.

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