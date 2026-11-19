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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив про посилення загроз для морської безпеки не лише в Чорному морі, а й на інших стратегічно важливих морських маршрутах. Він наголосив, що захист моряків і безпека судноплавства потребують особливої уваги міжнародної спільноти.

За словами посла, небезпеки на морі зростають і вже не обмежуються окремими регіонами.

«Ми бачимо це прямо зараз не тільки у Чорному морі, а й на інших стратегічно важливих морських шляхах, від яких залежить світова економіка. Тому робота моряків та безпека судноплавства сьогодні потребують особливої уваги», – наголосив Залужний.

Колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що попри повномасштабну війну українські моряки продовжують перевозити продовольство, паливо та інші життєво важливі вантажі, від яких залежить забезпечення цілих регіонів.

Він також звернув увагу на діяльність Міжнародної морської організації (ІМО), яка займається питаннями безпеки судноплавства та захисту працівників морської галузі.

«Захист моряків є одним із ключових напрямів роботи цієї організації, тому рішення Ради ІМО, яка нещодавно засудила російські атаки на цивільні судна й моряків – це не просто слова, а фундамент для подальших дій.

Вдячний міжнародним партнерам за солідарність і практичну допомогу. Інвестиції в українських моряків, їхню освіту та соціальний захист – це внесок у стійкість світової морської галузі й майбутнє України», – додав він.

Окремо посол висловив вдячність генеральному секретарю Міжнародної морської організації Арсеніо Домінгесу, генеральному секретарю Міжнародної федерації транспортників Стівену Коттону, а також голові Профспілки робітників морського транспорту України Олегу Григорюку.

Валерій Залужний подякував їм за підтримку українських моряків та організацію Другого Українського морського форуму в Лондоні.

Про це Залужний заявив під час Другого Українського морського форуму в Лондоні.

За даними RMF24, у Чорному морі приблизно за 75 кілометрів на південний схід від мису Каліакра морський дрон уразив і затопив вантажне судно Betul 8. Інцидент стався в понеділок уранці у виключній економічній зоні Болгарії.

Судно компанії Adnoc L&S атакували під час проходження Ормузькою протокою ввечері у вівторок. Один член екіпажу зник безвісти, підтвердила компанія в середу.

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