Залужний закликав Європу перебудувати систему безпеки

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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що старий світовий порядок руйнується разом із політичною, економічною та безпековою системами. За його словами, частина держав і досі спирається на правила, сформовані після 1945 року, тоді як Росія, Китай та інші країни, незадоволені чинним устроєм, прагнуть змінити його для посилення власного політичного впливу.

Про це заявив посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час розмови з офіцерами з Нідерландів, які проходять навчальну програму Higher Defence Education.

«Чи може за таких умов існуюча система безпеки захищати старий світовий порядок? Це велике питання. Європі потрібні нові доктрини і нова система безпеки, які враховуватимуть реалії сучасної війни. Мова не лише про технології і про дрони, а про тактику їхнього застосування, інтеграцію в організаційну структуру збройних сил, налагодження нових виробництв. Старі системи діють по інерції – ті ж виробники озброєнь мають багатомільйонні контракти, розписані на десятиріччя вперед. Чи зацікавлені вони у тому, щоб їхню нішу займали нові дешеві дрони? Відповідь очевидна», – сказав Залужний.

Ще один серйозний виклик постає перед невеликими європейськими країнами – це питання особового складу, адже вони не можуть розраховувати на великий мобілізаційний ресурс. Єдиний вихід у цій ситуації – активне впровадження оборонних технологій та розумна мобілізація, вважає ексголовком Збройних сил України.

«Але головне, про що я завжди кажу на таких розмовах з європейцями, - потрібна політична воля до змін. Потрібні чіткі політичні цілі, стратегія їхнього досягнення та готовність до не завжди популярних рішень. Європа має ресурси, має технології і має в союзниках одну з двох країн у світі з реальним досвідом сучасної війни – Україну. З українським досвідом є всі можливості, щоб побудувати спільну європейську систему безпеки, ефективну у світі нових загроз», – зазначив Валерій Залужний.

Нагадаємо, Залужний та Зеленський майже зрівнялися в президентському рейтингу.

До цього Залужний отримав почесний статус Freedom of the City of London.

Раніше Залужний відвідав оборонний завод Thales UK у Белфасті.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що його оцінки розвитку військових технологій та необхідності змінювати підходи до ведення війни свого часу викликали політичну критику в Україні.

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