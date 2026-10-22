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Європа входить в опалювальний сезон із меншими запасами природного газу, ніж роком раніше, і має менше можливостей для маневру в разі різкого похолодання або перебоїв із постачанням. Станом на 21 жовтня підземні газові сховища Європейського Союзу були заповнені на 74,62%. Це приблизно 845 терават-годин газу, за даними Gas Infrastructure Europe. На початку жовтня рівень запасів становив близько 72% проти 83% за аналогічний період минулого року.

Нижчі запаси не означають, що Європа вже зіткнулася з дефіцитом газу або неминучими перебоями в опаленні. ЄС має розгалужену газотранспортну систему, доступ до скрапленого природного газу та можливість збільшувати імпорт залежно від ринкової ситуації.

Водночас доступність додаткових поставок залежить від погоди, цін і конкуренції з азійськими покупцями. Якщо зима буде холодною, а постачання LNG обмеженим, навантаження на європейський енергетичний ринок може істотно зрости.

UA.News розповідає, чому Європа починає опалювальний сезон із нижчими запасами газу, наскільки це загрожує енергетичній безпеці регіону та як ситуація може вплинути на ціни для підприємств і домогосподарств.

Чому запаси газу в Європі нижчі, ніж торік

Газові сховища традиційно наповнюють у теплу пору року, коли споживання зазвичай менше, а взимку використовують накопичений ресурс для покриття попиту. Однак цього року сезон закачування виявився складнішим, а європейські країни підійшли до початку опалювального періоду з меншими резервами.

За даними Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), 1 жовтня 2026 року сховища ЄС були заповнені приблизно на 72%, або на 74 млрд кубометрів газу. Роком раніше на цю дату показник становив близько 83%, або 85 млрд кубометрів. Таким чином, різниця між двома сезонами на початку жовтня сягнула приблизно 11 відсоткових пунктів.

На ситуацію впливає не один чинник. Важливу роль відіграють ціни на газ у різні сезони, комерційні рішення трейдерів, доступність поставок і загальна ситуація на світовому ринку енергоносіїв. Якщо очікувана різниця між літніми та зимовими цінами не створює достатнього стимулу для закачування газу, компаніям може бути менш вигідно накопичувати великі обсяги заздалегідь.

Європа також працює в умовах зміни структури постачання після скорочення залежності від російського трубопровідного газу. Значно більшого значення набули імпорт із Норвегії, постачання скрапленого природного газу та закупівлі на глобальному ринку. Така диверсифікація дає змогу залучати ресурс із різних напрямків, але водночас посилює залежність від міжнародної конкуренції за доступні обсяги.

У звіті Gas Infrastructure Europe від 9 жовтня зазначається, що Європа входить у зиму з історично низьким рівнем запасів і меншою можливістю компенсувати несприятливі зміни попиту або пропозиції. Організація наголошує на важливості продовження закачування газу на початку опалювального сезону, якщо це дозволяють ринкові умови.

Чи достатньо Європі газу для проходження зими

Рівень заповнення сховищ — важливий показник, але він не відображає всю ситуацію з постачанням. Європейські країни отримують газ не лише з підземних резервуарів: значну роль відіграють трубопровідний імпорт, LNG та власний видобуток. Тому оцінювати ризик дефіциту лише за відсотком заповнення сховищ було б неправильно.

Європейська комісія після оцінки підготовки до зими заявила, що газова система ЄС залишається достатньо гнучкою для покриття попиту за різних сценаріїв. У повідомленні від 8 жовтня Єврокомісія наголосила, що збільшення імпорту LNG може частково компенсувати нижчі початкові запаси. Водночас інституція підкреслила необхідність стежити за запасами протягом сезону, особливо ближче до його завершення.

Підземні сховища важливі не лише завдяки обсягу газу, який у них зберігається. Вони дають змогу швидко реагувати на короткочасне збільшення споживання, наприклад під час сильних морозів, коли попит на опалення зростає швидше, ніж можна наростити додаткові поставки. Саме тому навіть за наявності достатньої кількості LNG можливість оперативно відбирати газ зі сховищ залишається критичною.

За даними ENTSOG, упродовж зими 2025/2026 років підземні сховища забезпечили приблизно 26% споживання газу в ЄС. Узимку 2024/2025 цей показник становив близько 30%. Це демонструє, що резерви є одним із ключових елементів енергетичної системи, хоча вони й не є єдиним джерелом постачання.

Отже, нижчий стартовий рівень запасів не означає автоматичного повторення енергетичної кризи 2022 року. Європа розширила можливості імпорту LNG, диверсифікувала джерела постачання та скоротила споживання газу порівняно з попередніми роками. Однак менший запас міцності означає, що несприятливий збіг кількох обставин може швидше призвести до зростання цін і потреби обмежувати попит.

Чому скраплений газ став особливо важливим

Одним із головних інструментів для балансування європейського ринку залишається скраплений природний газ. LNG перевозять морем у спеціалізованих танкерах, після чого на терміналах його переводять у газоподібний стан і подають до газотранспортної мережі. Такий механізм дозволяє закуповувати ресурс у різних країнах і зменшувати залежність від окремих трубопровідних маршрутів.

За оцінкою Gas Infrastructure Europe, потужності європейської інфраструктури з регазифікації LNG становлять близько 145 млрд кубометрів за зимовий сезон. Це значний ресурс, який дозволяє збільшувати імпорт за наявності доступних вантажів. У сценарії з достатньою пропозицією LNG скраплений газ може забезпечувати близько 40% загального постачання, тоді як на Норвегію припадає приблизно 27%.

Проте потужність терміналів не дорівнює гарантованому обсягу поставок. Навіть якщо Європа технічно здатна прийняти більше LNG, їй потрібно конкурувати за танкери з іншими імпортерами, насамперед в Азії. Якщо азійські покупці готові платити більше або світова пропозиція скорочується, частина вантажів може прямувати на інші ринки.

Додаткову невизначеність створює ситуація на Близькому Сході. За даними Reuters від 22 жовтня, конфлікт у регіоні та перебої з експортом із Катару й Об'єднаних Арабських Еміратів впливають на глобальну пропозицію LNG. Водночас азійський попит на скраплений газ зростає, що посилює конкуренцію за доступні поставки.

Для Європи це означає, що поповнювати запаси може бути дорожче, ніж за умов стабільного світового ринку. Якщо постачання з Близького Сходу залишатиметься обмеженим, а попит в Азії буде високим, європейським покупцям доведеться конкурувати за меншу кількість доступних вантажів. Така ситуація може посилити цінові коливання навіть без фізичного дефіциту газу в європейській системі.

Чи може Росія скористатися дефіцитом газу в Європі

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз почав системно скорочувати залежність від російського газу. Країни ЄС збільшили закупівлі скрапленого природного газу, розширили інфраструктуру для його приймання та активніше використовують поставки з Норвегії й інших партнерів.

Однак відмова від російського ресурсу відбувається поступово, а ситуація на ринку залежить не лише від політичних рішень, а й від доступності альтернативних джерел.

Російський газ і надалі може впливати на європейський ринок через трубопровідні маршрути, що залишаються в експлуатації, та постачання російського LNG. Водночас ЄС рухається до повного припинення імпорту російського газу відповідно до затвердженої політики відмови від російських енергоносіїв.

Тому можливість Москви збільшити свою роль на європейському ринку обмежена не лише наявністю вільних обсягів газу, а й політичними рішеннями та регуляторними вимогами Євросоюзу.

Низькі запаси можуть посилити конкуренцію за доступні обсяги газу, але це не означає, що Європа автоматично повернеться до масштабних закупівель у Росії. У разі зростання попиту європейські покупці насамперед оцінюватимуть доступність LNG, трубопровідних поставок від інших постачальників і вартість кожного варіанта. Росія може отримати непряму вигоду від подорожчання газу на світових ринках, однак її можливості використати ситуацію для відновлення колишнього впливу залежатимуть від санкцій, правил ЄС і подальшого скорочення енергетичної залежності від Москви.

Що буде з цінами на газ узимку

Нижчі запаси підвищують чутливість європейського ринку до погоди та новин про постачання. За теплої зими попит на опалення може залишатися помірним, а LNG і трубопровідні поставки — покривати потреби споживачів. Якщо ж температура буде нижчою за прогнозовану, Європі доведеться швидше витрачати резерви та залучати додаткові обсяги газу.

У такому випадку ціни можуть зрости через одночасне збільшення попиту й конкуренції за доступні поставки. Особливо різкими коливання можуть бути під час тривалих холодних періодів, коли потреба в газі зростає в багатьох країнах одночасно, а додаткові вантажі LNG не можна доставити миттєво.

У жовтневому матеріалі Reuters про європейський газовий ринок зазначалося, що регіон готується до ще одного року підвищених цін на тлі низьких запасів і перебоїв у глобальному постачанні. Вплив на кінцевих споживачів залежатиме від умов контрактів, національних тарифних механізмів і того, наскільки довго триватиме напруження на оптовому ринку.

Для промисловості тривале подорожчання газу може означати збільшення собівартості виробництва. Найбільш чутливими залишаються підприємства, які використовують природний газ як паливо або сировину, зокрема хімічна промисловість, виробництво добрив, скла та окремі металургійні процеси. Якщо витрати зростатимуть, компаніям доведеться або підвищувати ціни на продукцію, або скорочувати виробництво, або шукати можливості заощадження енергії.

Для домогосподарств вплив буде менш однорідним. Частина споживачів відчує зміни через оновлення тарифів або контрактів, тоді як інші можуть бути захищені фіксованими цінами чи державними механізмами підтримки. Тому зростання оптових котирувань не означає, що рахунки за опалення в усіх країнах одразу збільшаться на однакову величину.

За яких сценаріїв Європа може зіткнутися з дефіцитом

Найбільші ризики виникнуть, якщо одночасно збігатимуться кілька несприятливих чинників: холодна зима, обмежені поставки LNG та перебої на окремих маршрутах постачання. У такому разі навіть розвинена газотранспортна система може зіткнутися з труднощами в покритті пікового попиту, особливо в регіонах, які мають обмежений доступ до морських терміналів.

ENTSOG у своєму прогнозі на зимовий сезон 2026/2027 років моделює різні сценарії попиту та доступності LNG. У сценаріях холодної зими потреба в скороченні споживання або потенційно непокритий попит можуть становити приблизно 7% за сприятливішого сценарію постачання LNG і близько 12% за обмеженої доступності скрапленого газу. У цих сценаріях рівень запасів до кінця зими може знизитися приблизно до 11%.

Це результати моделювання за визначених умов, які показують, наскільки сильно ситуація залежатиме від температури, імпорту та доступності ресурсів. Вони не означають, що споживачам обов'язково відключатимуть газ: за потреби країни можуть реагувати на ситуацію збільшенням імпорту, використанням доступних резервів і заходами зі скорочення попиту.

Водночас сценарії демонструють, що можливості для маневру можуть звузитися наприкінці зими, коли запаси вже будуть значно нижчими. Якщо резерви виснажуватимуться швидше, ніж очікувалося, це ускладнить не лише проходження опалювального сезону, а й підготовку до наступного року.

Чому важливо думати вже про наступну зиму

Газова безпека Європи залежить не тільки від того, чи вистачить ресурсу до березня 2027 року. Важливо також, із яким рівнем запасів країни завершать опалювальний сезон і скільки часу та коштів знадобиться для повторного заповнення сховищ улітку.

За оцінкою Gas Infrastructure Europe, за сценарію звичайного зимового попиту й достатньої доступності LNG Європа може повернутися до рівня заповнення сховищ у 90% до кінця вересня 2027 року. Однак за обмеженого постачання скрапленого газу цього може бути недостатньо: у відповідному сценарії рівень запасів до кінця вересня становитиме близько 65%.

Це означає, що несприятлива зима може створити проблеми не лише для поточного сезону, а й для наступного циклу закачування. Якщо країнам доведеться витратити значну частину резервів, улітку вони конкуруватимуть за додаткові обсяги газу в умовах, коли світовий попит і ціни можуть залишатися високими.

Європейські інституції тому наголошують на необхідності постійно стежити за рівнем запасів, підтримувати стабільні поставки LNG і використовувати взаємозв'язки між національними газовими системами. Для країн Центральної та Східної Європи особливо важливими залишаються доступ до імпортних маршрутів, можливість транспортувати газ між державами та координація дій у разі надзвичайних ситуацій.

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