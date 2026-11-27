Світові бренди одягу Zara, H&M, Marks & Spencer та Celio почали переносити частину замовлень із Бангладеш до інших країн Азії. Причиною стали масові страйки працівників швейної промисловості, які вимагають значно вищих зарплат. Лише за період із 1 до 18 листопада 2026 року компанії перенаправили замовлення на $254 млн, повідомляє Reuters.

Найбільше від змін виграла Індія. Саме туди міжнародні компанії спрямували значну частину замовлень, які раніше виконували фабрики в Бангладеш. Серед інших країн, що отримали нові контракти, — В'єтнам, Камбоджа та Індонезія.

За словами власників швейних підприємств, перенесення замовлень пов'язане з нестабільною ситуацією на виробництвах. Працівники масово протестують через низькі зарплати та вимагають поліпшення умов праці. Через страйки частина фабрик не може працювати у звичному режимі, а міжнародні замовники шукають можливість не зупиняти постачання одягу.

Чому працівники вийшли на протести

Уряд Бангладеш уже погодився підвищити мінімальну зарплату в швейній промисловості на 36%. Однак працівників таке рішення не задовольнило. Вони вважають, що цього недостатньо, і вимагають збільшити оплату праці більш ніж удвічі.

Для працівників це питання не лише вищого заробітку, а й можливості покривати щоденні витрати. Водночас для власників фабрик тривалі протести означають зупинку виробництва, затримки з виконанням контрактів і ризик втратити іноземних замовників.

Бангладеш уже втрачає сотні мільйонів доларів

Наслідки протестів відчутні для всієї економіки країни. За оцінкою галузевої асоціації, виробничі втрати через страйки перевищили $400 млн. Це серйозний удар для Бангладеш, адже швейна промисловість забезпечує понад 80% експортних доходів держави.

Саме тому власники підприємств побоюються, що нинішня ситуація матиме наслідки й після завершення протестів. Якщо міжнародні бренди знайдуть стабільніших постачальників в інших країнах, вони можуть не повернути всі замовлення до Бангладеш. Тоді тимчасове перенесення виробництва перетвориться на довгострокову зміну торговельних партнерів.

Чи повернуться міжнародні бренди до Бангладеш

Для місцевої швейної промисловості це особливо небезпечно, оскільки вона значною мірою залежить від замовлень великих іноземних компаній. Перехід навіть частини виробництва до Індії, В'єтнаму чи Камбоджі може позначитися на доходах фабрик і кількості робочих місць.

Водночас поки що йдеться про перенаправлення частини замовлень, а не про повну відмову брендів від роботи з Бангладеш. Власники фабрик сподіваються, що ситуацію вдасться владнати й компанії повернуться до співпраці з місцевими виробниками. Компанія Inditex, якій належить Zara, відмовилася коментувати ситуацію. Представники H&M, Marks & Spencer та Celio на запити журналістів Reuters не відповіли.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи зможуть влада, власники фабрик і працівники домовитися про зарплати та умови праці. Якщо протести триватимуть, Бангладеш ризикує втратити ще більше замовлень на користь інших азійських виробників. Про це повідомляє Reuters.

У Бангладеш на вихідних закрили майже 150 швейних підприємств у промислових районах Савар, Ашулія та Газіпур через страйк працівників, які вимагають підвищення мінімальної місячної зарплати.

Читай нас у