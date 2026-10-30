У США, в штаті Міннесота, засновнику Project Veritas Джеймсу О’Кіфу та активісту Кему Гігбі висунули обвинувачення у незаконному голосуванні та крадіжці особистих даних. За даними Fortune, прокурорка округу Геннепін Мері Моріарті заявила, що чоловіки назвали працівникам виборчих дільниць імена зареєстрованих виборців без відома чи дозволу цих людей.

За версією прокуратури, 42-річний О’Кіф із Вест-Палм-Біча у Флориді та 26-річний Гігбі з Ковінгтона у штаті Вашингтон під час праймеріз 11 серпня почали процедуру поручительства виборця. Вони були в костюмах і записували розмови з працівниками дільниць для відео, покликаного продемонструвати, як вони стверджують, вразливості виборчого законодавства штату.

Реакція працівників дільниць

У Міннесоті зареєстрований виборець може поручитися за особу й місце проживання іншого виборця в межах тієї самої дільниці, якщо той не має документа з актуальною адресою. Людина, за яку поручилися, також має підтвердити свою особу та право голосу, надавши номер водійського посвідчення або посвідчення особи штату чи останні чотири цифри номера соціального страхування.

Працівники дільниць звернули увагу на незвичну поведінку групи та повідомили виборчим посадовцям, які звернулися до поліції. За словами Моріарті, О’Кіф і Гігбі не підписали присягу, потрібну для завершення процедури, однак використання неправдивих імен і початок процесу стали підставою для висунення обвинувачень.

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Прокурорка заявила, що цей випадок продемонстрував ефективність системи виявлення порушень і реагування на них під час праймеріз. Вона наголосила, що захист вільних і чесних виборів є одним із пріоритетів її відомства.

Позиція О’Кіфа

О’Кіф у відео та письмовій заяві повідомив, що він і Гігбі діяли як журналісти-розслідувачі й не збиралися завершувати процедуру. За його словами, вони залишили дільниці, не торкаючись виборчих бюлетенів, і лише ставили працівникам гіпотетичні запитання про правила поручительства виборців.

Організація O’Keefe Media Group заявила, що команда навмисно змоделювала «екстремальний сценарій», аби перевірити реакцію працівників і з’ясувати, які запобіжники вони описуватимуть. Гігбі не відповів на запит про коментар. Згідно із судовими записами, він не мав адвоката, ані О’Кіф, ані Гігбі ще не мали можливості заявити свою позицію в суді.

Процедуру поручительства застосовують рідко: під час виборів у листопаді 2024 року її використали менш ніж у 0,6% поданих голосів у штаті, свідчать дані офісу секретаря штату Міннесота.

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