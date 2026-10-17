Заступник директора Секретної служби США Метт Квінн піде у відставку — The Hill

У США заступник директора Секретної служби Метт Квінн повідомив, що залишить посаду 7 листопада. Про це він оголосив у п’ятницю після приблизно півтора року роботи на цій посаді, повідомляє The Hill.

Перехід готували кілька місяців

Квінн заявив, що впродовж кількох місяців працював із директором Секретної служби Шоном Карраном над планом передачі обов’язків. У коментарі NewsNation він пояснив своє рішення бажанням проводити більше часу з родиною.

У листі до працівників служби Квінн назвав 18 місяців на посаді найбільш значущим періодом своєї кар’єри та зазначив, що рішення піти було непростим. Він також висловив переконання, що агентство добре підготовлене до майбутнього.

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Повернувся після виходу на пенсію

Перед призначенням заступником директора Квінн уже завершував кар’єру в Секретній службі після більш як двох десятиліть роботи в агентстві. За його словами, повернення до служби від початку не розглядалося як довгостроковий план.

Квінн наголосив, що Секретна служба має традицію просувати працівників із власних кадрів, і висловив думку, що агентство зможе надалі заповнювати посаду заступника директора внутрішніми кандидатами. Хто замінить його на посаді, поки не повідомлялося.

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