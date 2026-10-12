Заступник національного комісара поліції Сібія звільнився в ПАР — TimesLIVE

У ПАР відсторонений заступник національного комісара поліції Шадрак Сібія подав у відставку з Поліцейської служби Південної Африки. Його юридичний представник передав заяву про відставку невдовзі після початку дисциплінарного слухання, повідомляє TimesLIVE.

Відставка набула чинності в понеділок

Речниця Поліцейської служби Південної Африки бригадирка Атленда Матхе підтвердила, що відставка Сібії набула чинності в понеділок. За її словами, дисциплінарне слухання розпочалося того ранку, а представник посадовця подав заяву одразу після початку провадження.

У поліції заявили, що через незавершене дисциплінарне провадження на момент відставки вихід Сібії зі служби класифікували як безчесне звільнення. У SAPS також підтвердили, що його працевлаштування припинили негайно.

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Дисциплінарні обвинувачення

Відставка завершує кар'єру Сібії в поліції на тлі звинувачень у неналежній поведінці, пов'язаних із твердженнями, озвученими на комісії з розслідування Мадланги. Сібія був фігурантом семи дисциплінарних обвинувачень, зокрема щодо контактів із суперечливим бізнесменом Вусімусі Матлалою, відомим як Cat, поводження з конфіденційною поліцейською інформацією та ймовірного втручання в поліцейські розслідування.

Ці твердження стали частиною ширшої перевірки можливого проникнення злочинних структур і неналежного впливу на систему кримінального правосуддя. Окремо Сібія перебуває під вартою за обвинуваченнями у зґвалтуванні та сексуальному грумінгу підлітка. Очікується, що у вівторок він постане перед магістратським судом Рандбурга.

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