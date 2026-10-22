Засуджена до смерті Кріста Пайк заговорила після невдалої страти у США

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Кріста Пайк, засуджена до смертної кари у США, почала чітко розмовляти після невдалої страти. Раніше жінка була дезорієнтована та могла спілкуватися лише на базовому рівні. Після інциденту в її стані відбулися зміни: тепер вона здатна чітко висловлюватися.

У США 50-річна Кріста Пайк, яка пережила невдалу спробу страти у штаті Теннессі, поступово одужує. Після введення двох смертельних доз препарату жінка потрапила до лікарні, однак тепер може самостійно пересуватися та розмовляти повними реченнями.

Кріста Пайк, яку засудили до смертної кари за вбивство 1995 року, пережила спробу виконання вироку 30 вересня. У штаті Теннессі їй двічі ввели смертельну дозу пентобарбіталу, проте жінка залишилася живою.

Після інциденту Пайк госпіталізували. Згодом її виписали з лікарні, і зараз вона продовжує відновлюватися у в’язниці.

За останніми даними, які оприлюднили її адвокати, стан 50-річної американки помітно покращився. Тепер вона здатна ходити без сторонньої допомоги, а також чітко висловлювати свої думки повними реченнями.

Раніше повідомлялося, що після невдалої страти Пайк була дезорієнтована. Вона могла спілкуватися, однак її можливості залишалися обмеженими.

Попри позитивні зміни, медики продовжують стежити за здоров’ям засудженої. Адвокати наголошують, що наразі неможливо визначити, які довгострокові наслідки для організму матиме введення двох смертельних доз пентобарбіталу.

Юридична команда Пайк також висловила вдячність рятувальникам і медичним працівникам, які допомагали їй за надзвичайних обставин.

Раніше анестезіолог Джоел Зівот, який консультує адвокатів Пайк, розповів BBC про її стан після госпіталізації.

За його словами, жінка зберегла окремі спогади про перебування в медичному закладі, проте, найімовірніше, не пам’ятає моменту, коли їй намагалися виконати смертний вирок.

«У неї є деякі спогади про перебування в лікарні, але, я вважаю, немає спогадів про спробу страти», — пояснив лікар.

Зівот зазначав, що перші ознаки відновлення давали підстави для оптимізму. Водночас він застерігав від передчасних висновків, оскільки після такого інциденту ще зарано оцінювати всі можливі наслідки для здоров’я.

Невдала спроба виконання смертного вироку поставила перед владою Теннессі низку юридичних питань. Після інциденту штат призупинив страти до кінця 2026 року, поки триває розслідування обставин події.

Наразі невідомо, чи намагатимуться виконати вирок щодо Пайк повторно.

Її адвокати можуть оскаржити таке рішення, посилаючись на Восьму поправку до Конституції США. Вона забороняє застосування жорстоких і незвичайних покарань. Особливо гостро це питання може постати, якщо влада знову вирішить використати смертельну ін’єкцію.

Виконавчий директор некомерційної організації «Центр інформації про смертну кару» Робін Махер раніше заявив USA Today, що ситуація є безпрецедентною з юридичного погляду.

«Ми знаходимося на незвіданій території», — зазначив він.

За словами Махера, Верховний суд США від 1947 року не розглядав питання про те, чи суперечить Конституції повторна спроба страти після невдалої першої.

Він наголосив, що тепер виникають правові питання, на які поки немає однозначних відповідей.

Про це повідомило LADBible.

Раніше Крісту Пайк виписали з лікарні після невдалої страти.

Нагадаємо, Кріста Пайк прийшла до тями після невдалої страти.

Після невдалої страти Пайк у Теннессі швидку направили через пів години.

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