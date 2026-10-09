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Російський пропагандист Михайло Звінчук, якого затримали в Чорногорії, має зв’язки з російською владою. Він є засновником пропагандистської мережі «Рибарь», працював у пресслужбі Міністерства оборони РФ, а також увійшов до робочої групи за розпорядженням Володимира Путіна. Крім того, Звінчук отримував нагороди за підтримку російської агресії проти України.

Хто такий Михайло Звінчук?

Михайло Звінчук народився 19 липня 1991 року у Владивостоці. Нині він відомий як автор і співвласник російського Telegram-каналу «Рибарь», який має понад мільйон підписників. Також пропагандист веде програму «Підсумки дня» на телеканалі «Соловйов LIVE».

За інформацією української розвідки, Звінчук використовує «Рибарь» для систематичного поширення дезінформації, виправдання російського вторгнення та дискредитації Збройних сил України. Зокрема, він просуває кремлівські тези про так звану «денацифікацію», називає українську владу «київським режимом» та виправдовує насильницьке захоплення українських територій. У своїх виступах пропагандист також ставить під сумнів українську ідентичність.

Звінчук тісно співпрацює з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим. У його телевізійних програмах він регулярно виступає як військовий експерт, коментує ситуацію на фронті та поширює кремлівські наративи.

Крім того, Звінчук займається створенням пропагандистських коміксів «Однажды». Вони покликані романтизувати російських військових та формувати негативний образ українських захисників, зокрема серед молодої аудиторії.

Зв'язки Звінчука з Кремлем

20 грудня 2022 року Володимир Путін своїм розпорядженням включив Звінчука до робочої групи, яка займалася питаннями мобілізаційної підготовки, мобілізації, а також соціального та правового захисту учасників російської агресії проти України.

8 червня 2023 року окупаційна влада Криму нагородила пропагандиста орденом «За вірність обов'язку» за нібито значний внесок у розвиток журналістики. Уже 16 листопада того ж року Звінчук отримав медаль ордена «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня. Нагороду йому присуджено за «інформаційну підтримку спеціальної військової операції».

Українська розвідка наголосила, що державні нагороди та залучення Звінчука до роботи органів російської влади свідчать про підтримку його пропагандистської діяльності з боку Кремля.

Нагадаємо, що У Чорногорії затримали керівника російського провоєнного каналу Рибарь.

Також, Медведєв закликав наловити європейців та американців, щоб звільнити Z-блогера каналу Рибарь.

Прем’єр Чорногорії заявив про захист євроінтеграції після затримання керівника Рибаря.

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