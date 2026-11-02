Затримання на південному кордоні США впали більш як на 93% — France 24

У США кількість затримань за незаконний перетин південного кордону скоротилася більш ніж на 93% порівняно з піковим рівнем за президентства Джо Байдена. Про це з посиланням на офіційні дані повідомляє France 24.

Передвиборча обіцянка Трампа

Припинення незаконних перетинів південного кордону було однією з головних передвиборчих обіцянок президента США Дональда Трампа під час кампанії 2024 року. За оцінкою телеканалу, нинішні офіційні показники свідчать про виконання цієї обіцянки.

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Посилення контролю

Після переобрання Трампа на південному кордоні США збудували понад 450 кілометрів додаткової прикордонної стіни. France 24 також повідомляє про посилення мілітаризації прикордонної території та загрозу масштабних рейдів Імміграційної та митної служби США (ICE).

За оцінкою журналістів France 24, поєднання цих заходів майже унеможливило в'їзд до Сполучених Штатів через незаконний перетин кордону. Репортаж про ситуацію на кордоні підготували з Каліфорнії Вассім Корне та Лоїк Піала.

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