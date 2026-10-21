Затримки у схемі держпенсій Британії можуть оподаткувати виплати родинам — The Guardian

У Великій Британії родини померлих державних службовців можуть зіткнутися з оподаткуванням одноразових пенсійних виплат через затримки в роботі схеми Civil Service Pensions, адміністрування якої здійснює компанія Capita. За правилами Податково-митної служби Великої Британії, якщо держслужбовець помер до 75 років, такі виплати не оподатковують лише за умови, що їх здійснили протягом двох років від дня, коли схема дізналася про смерть.

Понад 1 600 заяв

Як повідомляє The Guardian, понад 1 600 родин померлих держслужбовців очікують понад 100 днів на опрацювання заяв про виплати у разі смерті учасника схеми. Деякі заявники повідомляли, що через затримки мають труднощі з оплатою рахунків.

Голова Комітету з державних рахунків Палати громад, депутат-консерватор Джеффрі Кліфтон-Браун заявив, що через проблеми в роботі схеми ймовірність здійснення виплат у межах дворічного строку є низькою. Комітет закликав змінити законодавство, щоб родичі не зазнавали фінансових втрат через адміністративні затримки.

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Скарги та компенсації

Кабінет міністрів Великої Британії, відповідальний за схему, заявив, що не може перешкодити Податково-митній службі оподатковувати прострочені виплати. Водночас постраждалі можуть вимагати відшкодування через Пенсійного омбудсмана. За оцінкою омбудсмана, розгляд справ через велику кількість скарг може тривати близько 18 місяців.

Минулого грудня контракт на адміністрування пенсійної схеми, що охоплює 1,7 млн учасників, передали Capita за £239 млн. Кабінет міністрів згодом визнав рівень обслуговування неприйнятним і повідомив, що утримує майже £10 млн виплат компанії. Відомство також заявило, що наявні механізми скарг можуть забезпечити фінансову компенсацію у разі податкових втрат через затримки.

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