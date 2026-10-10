Заворушення у в’язниці Масатлана забрали життя 12 людей — Mexico News Daily

У мексиканському Масатлані внаслідок заворушень у державній в’язниці «Ель-Кастільйо» за два дні загинули 11 ув’язнених і дворічний хлопчик, який перебував там під час сімейного побачення. Ще 16 ув’язнених зазнали поранень, повідомляє Mexico News Daily.

Стрілянина під час побачень

За даними Міністерства безпеки штату Сіналоа, сутичка в четвер почалася під час запланованих сімейних побачень. Ув’язнені отримали доступ до вогнепальної зброї та застосували її всередині установи. Стрілянина почалася у двох суміжних секціях в’язниці.

Адміністрація установи запровадила режим ізоляції та оголосила тривогу, однак не змогла одразу зупинити протистояння. Для відновлення контролю залучили армію, військово-морські сили, Національну гвардію та сили безпеки штату. Під час сутичок у четвер загинули 10 людей, ще 16 ув’язнених були поранені.

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Розслідування потрапляння зброї до в’язниці

Міністр безпеки Сіналоа Сінуе Теллес підтвердив загибель дворічного хлопчика. За словами матері дитини, вона прийшла відвідати чоловіка, але ненадовго пішла забрати іншу дитину, залишивши сина з батьком, який перебував у в’язниці. За наявними даними, батько хлопчика входить до числа 16 госпіталізованих ув’язнених.

У п’ятницю в одному з блоків сталася ще одна сутичка, внаслідок якої загинули двоє ув’язнених. Правоохоронці швидко взяли ситуацію під контроль. Прокуратура штату та федеральні силовики розслідують, як до установи потрапила зброя: після інциденту там вилучили два пістолети калібру 9 мм. Також слідчі перевіряють, чи могли працівники в’язниці бути причетними до потрапляння зброї на її територію.

Родичі ув’язнених зібралися біля «Ель-Кастільйо», вимагаючи інформації про своїх близьких. Міністерство безпеки штату заявило, що решта ув’язнених перебуває в безпеці, а міжвідомча оперативна група продовжує працювати всередині установи та біля неї.

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