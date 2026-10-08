Збій Telenor у Норвегії зупинив поїзди та екстрені телефони — RMF24

У Норвегії збій у мобільній мережі Telenor у четвер після обіду порушив телефонний зв’язок, роботу екстрених служб і залізничне сполучення. Жителі всіх регіонів країни мали проблеми зі здійсненням та прийманням дзвінків, причому перебої торкнулися також абонентів інших мобільних операторів, повідомляє RMF24.

Проблеми з викликом допомоги

Через аварію ускладнилася робота поліції, пожежної служби та швидкої допомоги. Екстрені телефонні лінії перестали працювати, а служби мали труднощі з прийманням звернень. Поліція запровадила кризові процедури: біля поліцейських відділків в Осло мали чергувати співробітники у формі, до яких мешканці могли звертатися особисто.

Багато підрозділів швидкої допомоги також не могли приймати виклики. Людей, яким була потрібна допомога, закликали безпосередньо приходити до медичних закладів. Медсестра диспетчерського центру швидкої допомоги для Східної Норвегії сказала виданню VG, що ситуація стане тривожною, якщо збій затягнеться.

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Поїзди зупинили з міркувань безпеки

Рух поїздів по всій Норвегії призупинили. Потяги екстрено зупинили на найближчих станціях. Оператор залізничної інфраструктури пояснив, що рішення ухвалили через неможливість зв’язатися з екстреними службами. Самі поїзди залишалися технічно справними, однак не могли продовжувати рух із міркувань безпеки.

Причину збою наразі не оприлюднили. У Telenor заявили, що на цей момент немає ознак того, що аварія стала наслідком хакерської атаки.

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