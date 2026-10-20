Збій у Google Cloud порушив роботу європейських банків та сервісів

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Збій у дата-центрі Google Cloud у Лондоні 20 жовтня призвів до порушення роботи багатьох застосунків і онлайн-сервісів по всій Європі. Зокрема, проблеми в обслуговуванні зафіксували у роботі низки банків, кур'єрських служб та державних послуг.

За даними Google, проблеми в європейському регіоні europe-west2, за який відповідає лондонський дата-центр, почалися через «інцидент у системі електропостачання». Збої відчули не лише клієнти Revolut, а й користувачі британських банків Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland та одного з найбільших у світі банків HSBC. Крім того, тимчасово припинила нормальну роботу курьєрська служба DPD, а через неполадки у відеоплатформі судової системи Великої Британії було зірвано низку слухань у режимі відеозв'язку.

Неполадки у банківських системах потягнули за собою ланцюгову реакцію, ускладнивши роботу тисяч підприємств і фірм, які залежать від цих фінансових послуг.

Станом на 14:00 по Грінвічу в компанії Google заявили, що більшу частину робочих навантажень вже відновлено, а з залишковими перебоями стикається лише невелика кількість користувачів.

Джерело: BBC.

На Кіпрі користувачі Revolut повідомили про труднощі з доступом до своїх рахунків через збій у банківському застосунку. Порушення роботи зачепило кілька функцій сервісу.

В Італії розслідують імовірне шахрайство проти британського цифрового банку Revolut: кіберзлочинці нібито використали сертифіковану електронну адресу підрозділу префектури Реджо-Калабрії, щоб отримати персональні дані клієнтів.

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