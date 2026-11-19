Збірна Польщі проведе матч-відкриття чоловічого чемпіонату світу з волейболу 2027 року 9 вересня на арені ERGO ARENA в Гданську, Польща. Гданськ і Поморське воєводство прийматимуть церемонію відкриття турніру та групу, в якій гратиме польська команда.

Дату старту перенесли

Як повідомляє Interia Sport, дату офіційного початку змагань змінили після переговорів Польської федерації волейболу з Міжнародною федерацією волейболу FIVB.

Президент Польської федерації волейболу Себастьян Свідерський заявив, що матч збірної Польщі 9 вересня проведуть у найкращий телевізійний час. Він назвав це організаційним успіхом і важливою подією для польських уболівальників.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Суперника визначить жеребкування

Суперника поляків у стартовому матчі поки не оголосили. Учасників групи збірної Польщі мають визначити 3 грудня під час офіційного жеребкування у Величці.

Матч в ERGO ARENA стане офіційним початком чоловічої світової першості 2027 року.

Читай нас у