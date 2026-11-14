Збої в авіасполученні зі США вплинули на роботу аеропортів Європи та Азії — BBC

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Деякі аеропорти в Європі та Азії повідомили про перебої з рейсами до США та у зворотному напрямку. Причиною стала заборона на вильоти літаків у Сполучених Штатах, запроваджена раніше через проблеми зі зв’язком.

Зокрема, амстердамський аеропорт Схіпхол повідомляє про затримки рейсів з Філадельфії та Атланти. Рейси з Маямі та Нью-Йорка до мадридського аеропорту Барахас також із затримками.

Паризький аеропорт імені Шарля де Голля повідомляє про скасування рейсів з Далласа та Чикаго. Декілька інших рейсів затримуються.

Рейс, що вилітав з аеропорту Франкфурта у Німеччині до Атланти о 10:30 за місцевим часом, був скасований, як і рейс до Детройта о 10:55.

Окрім того, аеропорт Інчхон у Сеулі, Південна Корея, повідомляє про затримки прибуття рейсів з Гонолулу та Лос-Анджелеса. Вильоти до Міннеаполіса та Сіетла також затримуються.

Про це повідомляє BBC.

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