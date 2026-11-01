Збройні сили Латвії попередили про можливу загрозу повітряному простору — LSM English

Національні збройні сили Латвії попередили про потенційну загрозу повітряному простору в муніципалітетах Лудза та Краслава. Жителям цих територій надіслали повідомлення через систему мобільного оповіщення, повідомляє LSM English.

Два рівні оповіщення

Латвійські збройні сили використовують дворівневу систему мобільних сповіщень. Жовтий рівень має інформаційний характер і не передбачає негайних дій, але закликає людей зважати на можливу загрозу в повітряному просторі Латвії.

Помаранчевий рівень застосовують у разі підтвердженої загрози в повітряному просторі. Після такого повідомлення жителі мають негайно діяти відповідно до наданих інструкцій.

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Рекомендації жителям

Людям у зоні дії попередження радять у приміщенні перейти в місце, де між ними та зовнішньою частиною будівлі є щонайменше дві стіни. Тим, хто перебуває в автомобілі, рекомендують оцінити ситуацію: продовжити рух до безпечного місця або залишити машину, відійти від дороги та знайти найближче укриття.

Якщо чути вибух, слід залишатися в приміщенні та триматися подалі від вікон і дверей. Після вибуху не варто виходити до повідомлення екстрених служб або щонайменше протягом десяти хвилин після останнього вибуху. Також людей закликали не публікувати фото чи відео в соціальних мережах, щоб не поширювати дезінформацію та не розкривати оборонні позиції.

До найближчого укриття, зокрема підвалу чи бомбосховища, слід прямувати лише тоді, коли система раннього оповіщення вкаже на таку потребу. Людям поза зоною попередження рекомендують виконувати вказівки відповідних органів і переконатися, що їхні близькі в уражених районах знають про небезпеку.

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