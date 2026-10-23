Зеленський чекає на відповідь Рубіо щодо обмежень Starlink

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує на інформацію від державного секретаря США Марко Рубіо щодо обмежень у роботі супутникового зв'язку Starlink. Йдеться про можливість відновити його використання на об'єктах, які рухаються зі швидкістю до 400 км/год. Українська сторона вже порушила це питання перед американськими партнерами. За словами президента, США пообіцяли надати відповідь протягом 48 годин або пізніше. «Чекаю на інформацію від Рубіо», — сказав Зеленський у четвер, 22 жовтня.

Раніше журналіст повідомляв, що обмеження швидкості Starlink для України, ймовірно, вже скасували. Однак на момент заяви президента офіційного підтвердження такого рішення в наведеному матеріалі не було. Тому питання щодо використання зв'язку на швидкості до 400 км/год залишається предметом очікування відповіді американської сторони.

Переговори тривають, але Росія продовжує обстріли

Окремо Володимир Зеленський прокоментував дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни. Президент заявив, що Україна підтримує тристоронні переговори й готова брати в них участь. Водночас він зауважив, що сам переговорний процес не змушує Росію припинити удари по українських містах. «У будь-якому випадку тристоронні переговори ми підтримуємо і будемо йти. Це не зупиняє їх бити по нас», — наголосив глава держави.

Таким чином, Україна готова продовжувати дипломатичний діалог, попри російські атаки. Водночас Київ очікує від партнерів конкретних рішень, які допоможуть посилити можливості країни.

Зеленський наголосив на ролі США

Президент також звернув увагу на важливість позиції Сполучених Штатів. На його думку, американська підтримка має сприяти посиленню України в умовах війни. Крім того, Зеленський згадав про ризики можливої ескалації на Близькому Сході. За його словами, цю ситуацію також потрібно враховувати, коли йдеться про міжнародну підтримку України.

Отже, серед питань, які Київ порушує перед Вашингтоном, залишаються як технічні обмеження Starlink, так і ширша підтримка України на тлі війни та міжнародної нестабільності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у четвер, 22 жовтня.

Президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

Двопартійна група з 23 членів Палати представників США надіслала лист президенту Дональду Трампу із закликом звернутися до Ілона Маска щодо надання Україні повного доступу до системи Starlink.

Група з 23 членів Палати представників Конгресу США звернулася до президента Дональда Трампа із закликом домовитися з Ілоном Маском про дозвіл Україні використовувати супутникову систему Starlink для ураження російських ракетних установок на території РФ. Ініціативу підтримали представники обох провідних американських партій.