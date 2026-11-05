Зеленський дав Бемерманну майже дев’ятихвилинне інтерв’ю в ефірі ZDF — Der Spiegel

Президент України Володимир Зеленський дав майже дев’ятихвилинне інтерв’ю телеведучому Яну Бемерманну в ефірі ZDF. Про це повідомило Der Spiegel у матеріалі, де появу Зеленського в програмі Бемерманна названо несподіванкою для глядачів каналу у середу ввечері. Видання зазначило, що розмова тривала трохи менше дев’яти хвилин і не обійшлася без моментів, які могли викликати подив.

Інтерв’ю на ZDF

За описом видання, Зеленський і Бемерманн під час бесіди демонстрували спільну налаштованість на гостру критику. Її головною мішенню, за повідомленням Der Spiegel, став один із надзвичайно багатих людей. Матеріал не наводить деталей про конкретні висловлювання учасників розмови або тему цієї критики.

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Формулювання Der Spiegel

У заголовку публікації Der Spiegel називає цю особу «олігархом». Це слово є характеристикою самого видання, а не встановленим фактом, наведеним у тексті. Джерело також не уточнює, ким саме є ця людина.

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