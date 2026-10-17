Зеленський і Мадяр домовилися про нову основу відносин — Anadolu Agency

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Брюсселі, Бельгія, домовився з президентом України Володимиром Зеленським створити нову основу для політичних та економічних відносин між країнами. Це була їхня перша зустріч, що відбулася на полях саміту лідерів ЄС 17 жовтня, повідомляє Anadolu Agency.

Права угорської меншини

Мадяр привітав домовленість Києва та Будапешта щодо посилення прав угорської меншини у Закарпатській області. За його словами, ухвалення та імплементація українським парламентом закону щодо освіти представників національних меншин є першим кроком до відновлення взаємної довіри.

Угорський прем’єр також заявив, що подякував Верховній Раді за вересневу резолюцію про визнання злочинів проти угорців Закарпаття, пов’язаних із примусовою працею та масовими депортаціями у 1944–1946 роках. За словами Мадяра, сторони погодилися продовжити переговори на рівні міністрів, приділивши особливу увагу становищу меншин в обох країнах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Євроінтеграція і торгівля

Зеленський повідомив, що обговорив із Мадяром просування України до членства в ЄС, дипломатичну ситуацію та зусилля для завершення війни. Він також подякував угорському прем’єру за принципові кроки й відкриття ще двох переговорних кластерів ЄС, додавши, що Україна працює над відкриттям двох інших до кінця року.

За словами президента, сторони також говорили про можливості співпраці, торгівлю та питання аграрної продукції. Київ і Будапешт домовилися відновити спільну роботу на різних рівнях і обмінюватися візитами.

Після зустрічі лідерів Андрій Сибіга провів у Брюсселі переговори з угорською колегою та заявив про новий етап у двосторонніх політичних, економічних і гуманітарних відносинах. Мадяр висловив солідарність з Україною на тлі війни, яку Російська Федерація як держава-агресор веде проти України, та заявив про готовність Угорщини використовувати дипломатичні засоби для якнайшвидшого припинення вогню і досягнення тривалого миру.

Читай нас у