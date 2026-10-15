Зеленський і Мадяр уперше зустрінуться у Брюсселі на полях саміту ЄС
Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 16 жовтня проведуть першу двосторонню зустріч у Брюсселі. Переговори відбудуться на полях саміту Європейського Союзу, який українська сторона називає особливо важливим.
Як зазначив Петер Мадяр, він вирушає до Брюсселя на «особливо важливий» саміт ЄС.
На порядку денному — подальше посилення захисту зовнішніх кордонів Європи, подолання енергетичної кризи, а також семирічний бюджет ЄС, який має вирішальне значення для економічного зростання Угорщини, додав він.
Зустріч Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським запланована на ранок п’ятниці.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про готовність української сторони до зустрічі.
«Потрібно погодити час, є графік Президента України, але якщо погодимо час і місце, то відбудеться», — зазначив дипломат.
Раніше Мадяр позитивно відреагував на український законопроєкт про освіту мовами нацменшин.
Нагадаємо, що У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про навчання мовами нацменшин.
До цього Петер Мадяр відреагував на підозру у справі про телефон.