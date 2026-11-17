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Під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» президент Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом посилити Повітряні сили ЗСУ додатковими літаками.

Глава держави зазначив, що Україна потребує ще щонайменше 40 винищувачів F-16. Необхідність у додаткових бортях зумовлена тим, що чинні літаки регулярно потребують складного технічного обслуговування та ремонту, через що значну частину часу проводять на землі, замість виконувати бойові завдання в небі.

Президент підкреслив важливість F-16 у захисті українського повітряного простору, зокрема для ефективного перехоплення та знищення російських ударних безпілотників типу Shahed і крилатих ракет.

Джерело: «Суспільне».

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО 17 листопада стартувало 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Зустріч скликали Велика Британія та Німеччина, які співголовують у роботі групи.

Під час засідання «Рамштайну» Україна представить партнерам ключові потреби для зміцнення оборони. Зокрема, йтиметься про перехоплювачі для протиповітряної оборони, боєприпаси для бойової авіації та додаткове фінансування.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбулося 9 вересня 2026 року.

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