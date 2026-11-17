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Президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» виступив із прагматичною ініціативою щодо вирішення проблеми дефіциту засобів протиповітряної оборони.

Глава держави наголосив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом для захисту людських життів від російських атак балістичними ракетами, крилатими ракетами та ударними безпілотниками типу «Шахед». За його словами, на складах у США, європейських та інших країн-партнерів є достатня кількість готових ракет-перехоплювачів до комплексів *Patriot* (зокрема PAC-2 та PAC-3) і *IRIS-T*, які мають захищати українське небо, а не лежати без руху.

Для прискорення постачань Президент запропонував формат взаємозамінного обміну: партнери передають Україні наявні в них ракети для негайного використання, а натомість отримують нові одиниці, які Україна вже замовила та очікує у межах виробничих графіків. На думку українського лідера, такий механізм дозволить закрити критичні потреби Сил оборони тут і зараз, водночас допомагаючи союзникам у майбутньому поповнити власні арсенали новітніми модифікаціями.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

Також Зеленський під час онлайн-виступу на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» президент Володимир Зеленський звернувся до союзників із закликом посилити Повітряні сили ЗСУ додатковими літаками.

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО 17 листопада стартувало 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Зустріч скликали Велика Британія та Німеччина, які співголовують у роботі групи.

Під час засідання «Рамштайну» Україна представить партнерам ключові потреби для зміцнення оборони. Зокрема, йтиметься про перехоплювачі для протиповітряної оборони, боєприпаси для бойової авіації та додаткове фінансування.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбулося 9 вересня 2026 року.

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