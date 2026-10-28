Зеленський пояснив, чим для США може обернутися економічний шлюб із Росією

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Президент України Володимир Зеленський застеріг Вашингтон від зближення з Москвою в економічній сфері. На його думку, такий «шлюб» навряд чи буде вигідним для США в довгостроковій перспективі.

Дизельна угода відкриває для РФ можливість наступних подібних кроків з боку США. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Це, зокрема, добрива, газ, заморожені активи, інші прізвища та структури, з яких можуть бути зняті санкції. Це вже частково було — зняття санкцій з російських олігархів, наближених до лідера Росії. Енергоресурси є частиною пропозиції Росії», — розповів президент.

Він додав, що РФ розуміє масштаби своїх природних ресурсів і має вертикальне управління ними. Тому Росія може запропонувати Вашингтону своєрідний «економічний шлюб».

«Навряд чи такий «шлюб» може бути вигідним Америці в довгостроковій перспективі, бо у Росії в кожній угоді є якась неприємна частина, яку одразу не видно, але на короткому відрізку шляху може здаватися, що є певні вигоди», — наголосив президент, передає кореспондент УНІАН.

До цього Зеленський заявив, що Україна не атакуватиме судна з російським дизелем, які прямують до США.

Тим часом у Конгресі США готують розслідування дизельної угоди з путіним.

Російські нафтопереробні заводи нарощують виробництво дизельного пального в жовтні після того, як уряд РФ надав експортні квоти в межах угоди про постачання між Росією та США.

У рф заявили про готовність постачати США будь-які обсяги дизельного пального. При цьому дизель у США вже дорожчий, ніж до паливної угоди з путіним.

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